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Câți bani a plătit acest cuplu de români, pentru un prânz, într-o autoservire din Thassos

De: Emanuela Cristescu 09/08/2026 | 09:02
Câți bani a plătit acest cuplu de români, pentru un prânz, într-o autoservire din Thassos
Câți bani a plătit acest cuplu de români, pentru un prânz, într-o autoservire din Thassos
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Un cuplu de români aflat în vacanță în Thassos a vrut să mănânce pe săturate, fără să stea cu ochii pe prețuri. Au intrat într-o autoservire de pe insulă, au comandat trei porții de mâncare, plus băuturi, și au plecat inclusiv cu ceva pentru cină. Când au văzut cât aveau de achitat, au scos telefonul și au povestit totul pe internet. Nota de plată? Greu de crezut pentru o masă în Grecia!

Cei doi au profitat de o jumătate de zi petrecută doar împreună, iar când foamea și-a făcut apariția au decis să meargă într-un loc pe care unul dintre ei îl știa deja.

„Azi ne-am dat jumătate de zi împreună, doar pentru noi, că nu mai pățisem de mult. Când ni s-a făcut foame am vrut neapărat să îi arăt acest loc nou, unde mi-a plăcut mult mâncarea când am mai fost cu Ștefan”, au povestit românii.

De data aceasta, au mers direct pe mai multe preparate. Au ales o ruladă de pui, despre care femeia spune că o știa deja ca fiind foarte bună, dar și două feluri de porc, toate servite cu garnitură. Planul era stabilit dinainte: să mănânce bine la prânz și să aibă ceva bun și pentru seară.

„Ne-am luat 3 porții, știind clar că o să luăm și la pachet, pentru cină, și de poftă și de curiozitate și de lene. Că noi vara nu gătim”, au spus cei doi.

Câți bani au plătit într-o autoservire din Thassos

Aici vine partea care i-a făcut să considere masa una dintre afacerile bune ale vacanței. Pentru cele trei porții de mâncare, garnituri, apă și suc, cuplul a achitat în total 25,50 de euro. Adică aproximativ 8,50 euro pentru fiecare porție, dacă împărțim suma la cele trei feluri de mâncare. Iar în preț au intrat și băuturile.

Câți bani a plătit acest cuplu de români, pentru un prânz, într-o autoservire din Thassos
Câți bani a plătit acest cuplu de români, pentru un prânz, într-o autoservire din Thassos

„Cantitate suficient, gustos și (zic eu) foarte ieftin. Nu?”, a fost concluzia românilor.

Pentru turiștii care merg în Grecia cu un buget calculat la sânge, o astfel de notă de plată poate fi o veste bună. Mai ales că vorbim despre trei porții consistente, dintre care o parte a fost pusă deoparte pentru masa de seară.

Thassos, în continuare preferata românilor

Thassos rămâne una dintre destinațiile în care românii ajung foarte des în vacanțele de vară. Insula este relativ ușor accesibilă din România, iar mulți turiști aleg să meargă cu mașina personală. În 2026 însă, costurile drumului îi fac pe unii turiști să caute alternative. Autocarul este una dintre variantele luate în calcul, mai ales pentru cei care nu vor să cheltuiască o sumă mare pe combustibil.

Mai multe agenții organizează curse către Thassos din București și din alte orașe mari, iar durata drumului este, în general, de aproximativ 11-12 ore. Un avantaj este că multe autocare pleacă pe timpul nopții, astfel încât turiștii pot ajunge dimineața și nu pierd o zi întreagă de vacanță pe drum.

Prețurile pentru un bilet dus-întors se situează, în funcție de ofertă și agenție, în jurul valorii de 70-100 de euro, unele pachete incluzând și traversarea cu feribotul.

Așadar, dacă drumul poate fi făcut cu un buget atent calculat, iar masa pentru trei porții, apă și suc costă 25,50 de euro, Thassos încă poate suna extrem de tentant pentru românii care vor o vacanță în Grecia fără să-și lase toți banii pe insulă.

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