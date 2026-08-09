Scene incredibile în Vrancea. Un bebeluș de 11 luni conducea o mașină pe un drum public

Scene greu de imaginat au fost surprinse pe un drum public din Vrancea! Un copil de numai 11 luni apare într-o filmare în timp ce se află la volanul unei mașini, iar autoturismul pare să înainteze câțiva metri. În dreapta lui se afla un alt minor, în vârstă de 15 ani.

Imaginile au ajuns în atenția polițiștilor, iar autoritățile au demarat verificările pentru a stabili exact cum s-a ajuns la o asemenea situație. Incidentul ar fi avut loc pe 1 august, în comuna Slobozia Bradului. Potrivit informațiilor obținute de anchetatori, în momentul în care mașina s-ar fi deplasat, la volan se afla copilul în vârstă de doar 11 luni.

Scene incredibile în Vrancea

În autoturism se mai afla un adolescent de 15 ani, pe locul din dreapta față. Cazul a intrat în atenția polițiștilor Secției 2 de Poliție Rurală Gugești, care s-au sesizat din oficiu după apariția imaginilor. Oamenii legii au deschis un dosar penal, fiind făcute cercetări cu privire la încredințarea unui autoturism unei persoane care nu are permis de conducere.

Filmarea ar fi fost făcută chiar de mama copilului

Un detaliu face situația și mai gravă. Potrivit anchetatorilor, imaginile ar fi fost realizate chiar de mama copilului aflat la volan, în vârstă de 17 ani.

Pentru că este vorba despre un copil de numai 11 luni, cazul a căpătat o miză și mai serioasă. Situația urmează să ajungă la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea. Autoritățile vor analiza împrejurările în care s-a produs incidentul și condițiile în care se află minorii implicați.

Între timp, polițiștii continuă verificările pentru a afla cu exactitate ce s-a întâmplat în momentul în care mașina a fost filmată și cine a permis ca bebelușul să ajungă în acea ipostază.

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