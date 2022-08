Bebeluș de 8 luni, smuls de un individ dintr-un cărucior de cumpărături. Mama lui alegea produse de pe raft

O mamă a povestit prin ce întâmplare halucinantă a trecut într-un supermarket. Femeia și-a lăsat fiica nesupravegheată doar câteva secunde, apoi s-a trezit că cea mică dispăruse.

O femeie din Africa de Sud a mers singură la cumpărături cu bebelușul de doar câteva luni, dar era să și-l piardă. La un moment dat, Daniella Wolff a pus-o pe micuță în coș pentru a se uita la un produs. Când s-a întors, fetița sa era dispărută.

Daniella s-a apucat să-și caute copilul prin supermarket și mare i-a fost mirarea când a găsit-o în brațele unui bărbat. Mama l-a oprit imediat și i-a cerut să îi înapoieze fiica.

„O aveam în brațe și când am ajuns la raionul de carne am pus-o în cărucior ca să-mi eliberez mâinile și m-am aplecat să găsesc ce căutam. Instant, un străin mi-a luat fiica. M-am uitat în sus și dispăruse. Imediat m-am uitat după ea și am găsit-o în brațele acestui bărbat. Am reușit să o iau de la ei și am întrebat ce făcea cu fiica mea. De ce o avea? Zâmbea și râdea și i-am spus că nu este o glumă și că nu este amuzant", a spus mama.

Mama căruia i-a fost furat bebelușul: „Sunt atât de nervoasă, de șocată, isterică”

Luat la rost de femeie, bărbatul misterios a spus că a luat-o pe fetiță din cărucior pentru că întinse mâinile spre a fi luată în brațe.

„Mi-a spus că a trecut pe lângă cărucior și că brațele fiicei mele erau ridicate așa că a luat-o în brațe. Sunt înghețată și confuză. De ce radea? I-am spus că nu este amuzant. Nu atingi un copil, nu iei un copil. A spus că ea voia să meargă cu el și sunt atât de nervoasă, de șocată, isterică”, a adăugat mama fetiței.

Bărbatul care a încercat să fure fiica femeii a fost imediat prins și de polițiști care au deschis o anchetă, sub săvârșirea infracțiunii de răpire a unui minor.