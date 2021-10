George Burcea, dezvăluiri tulburătoare despre copilăria sa. Prin ce momente grele a trecut actorul: „Am dormit pe străzi, prin piețe, prin mașini abandonate, prin gunoaie, am furat mâncare”

George Burcea a lansat recent o carte în care vorbeşte despre suferinţele pe care le-a trăit până la această vârstă. Celebrul actor povesteşte despre dramele care i-au marcat copilăria şi care au reuşit să îi lase răni adânci în suflet.

George Burcea se numără printre actorii iubiţi şi apreciaţi de la noi din ţară. Deşi apare cu zâmbetul pe buze în faţa fanilor săi, actorul a ascuns momentele grele prin care a trecut în copilăria sa.

Acesta şi-a deschis sufletul recent în faţa fanilor săi şi a lansat o carte în care povesteşte prin ce a trecut. Invitat în cadrul emisiunii Teo Show, actorul a retrăit câteva perioade tulburătoare din copilărie.

Acesta afirmă că atunci când era adolescent, nu avea absolut nimic, iar pe lângă toate acestea problemele din familia sa îl demoralizau şi mai tare.

„Doamne, când eram adolescent, eram cu hăinuțe urâte pe mine, eram mai negricios, oricum eu sunt mai negricios, aveam acnee pe față, eram necăjit, proveneam dintr-o familie foarte foarte foarte foarte săracă și cu probleme mari în spate, cu mama, cu tata și atunci sincer nu am avut parte să roiască fetele în jurul meu”, a dezvăluit actorul.

De asemenea, acesta a mărturisit că a fost victima bullying-ului în liceu, din cauza situaţiei financiare precare. În acelaşi timp, George Burcea mărturiseşte că aceste lucruri l-au făcut să devină din ce în ce mai puternic şi mereu a visat că va ajunge cineva.

„Colegii mei făceau caternică, făceau mișto de mine, râdeau de situația părinților mei, de mine, de faptul că sunt mai puțin bun îmbrăcat. Chiar în liceu s-a întâmplat lucrul ăsta. Uite și un lucru care m-a apăsat adânc în creierul meu, faptul că în clasa a 9-a, copiii râdeau că sunt de la țară și râdeau de ținuta mea. Aveam niște ghete rupte, aveam un pulover destul de șifonat.

Mă uit acum la poze și văd în ochii mei și prin hainele mele un copil trist, un copil neajutorat. Eu știam că sunt neajutorat, eu știam că am o situație dificilă, dar nu cred că era nevoie să mi-o mai spună încă 15-17 colegi. M-a durut foarte tare”, a precizat iubitul Vivianei Sposub.

„Am dormit pe străzi, prin piețe, prin mașini abandonate, prin gunoaie, am furat mâncare”

Întrebat care a fost cel mai greu moment prin care a trecut în timpul copilăriei, George şi-a adus aminte de perioada în care a fugit de acasă. Acesta îşi dorea extrem de mult să îşi continue studiile, însă bunicii lui nu aveau posibilitatea să îl susţină.

Astfel, fostul soţ al Andreei Bălan a decis să îşi ia viaţa în propriile mâini pentru a ajunge unde şi-a dorit întotdeauna.

„Cel mai greu moment din copilăria mea a fost în 2003, în momentul în care am hotărât să fug de acasă. Bunicii mei dorind să rămân acolo după clasa a 8-a, să rămân la țară, să-i ajut la treabă, n-au mai dorit să suporte niște cheltuieli în plus, să mă trimită la oraș, la liceu. Eu văzând că nu și nu și nu, atunci mi-am făcut băgăjelul cu ce am avut eu, cu niște cizme și într-o dimineață, 15 iulie, dacă nu mă înșel, la ora 4 m-am trezit, mi-am pus toate hăinuțele în bagaj, m-am dus în casa mică la bunica, i-am trezit și le-am spus > Și am plecat.

Eram pierdut sincer…mă bucuram foarte tare că voi merge la liceu, că eu am mers pe ascuns și m-am înscris la liceu, ei nu știau(…) și când mi-au zis că am fost acceptat, am zis că stau oriunde. Și am dormit pe străzi, prin piețe, prin mașini abandonate, prin gunoaie, am furat mâncare. Asta până într-o zi când un amic de-al meu care stătea singur, era puțin mai mare decât mine, m-a luat în partament la el și am stat la el.”, a mai spus George Burcea.

Sursă foto: Instagram