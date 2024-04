Daniel Niculae, out de la Rapid? Planurile lui Dan Șucu au fost dezvăluite: „Nu se poate să mai rămână”

Daniel Niculae are probleme serioase cu legea! Președintele de la Rapid este urmărit penal în dosarul materialelor pirotehnice, care a clintit lumea fotbalului românesc. În luna martie a ieșit la iveală faptul că fostul mare fotbalist ar fi lucrat cu liderul galeriei echipei din Giulești, să introducă materiale pirotehnice pe stadion, deși acestea sunt interzise. Afaceristul a fost ridicat de autorități, în martie, apoi audiat și lăsat în libertate. Situația a devenit mai complicată pentru liderul de la Rapid, după ultimul anunț făcut de Parchetul de pe lângă Tribunalul București! Ce decizie a fost luată în privința lui Niculae?

Scandalul din Giulești a ținut prima pagină a ziarelor multă vreme, după ce s-a aflat că Daniel Niculae ar fi participat activ la introducerea pe stadion a materialelor pirotehnice. După ce autoritățile au intrat pe fir, a ieșit la iveală faptul că președintele echipei din Giulești ar fi lucrat cu liderul galeriei, Liviu Ungurean, zis și „Bocciu”. În luna martie a acestui an, fostul mare jucător a fost ridicat de autorități și dus la audieri, apoi eliberat. Sigur că, cercetările făcute de oamenii legii au continuat, iar ca drept dovadă Parchetul de pe lângă Tribunalul București a făcut publică decizia în acest caz. Potrivit unui comunicat al autorităților, Daniel Niculae va fi urmărit penal, în libertate.

CITEȘTE ȘI: GIGI BECALI I-A CONVERTIT PE TOȚI! „MESSI AL PORTARILOR” S-A POCĂIT DUPĂ UMILINȚA CU RAPID. EL E „CĂLUGĂRUL” DE LA FCSB!

Președintele Rapidului este acuzat de faptul că l-a sprijinit atât moral, cât și material pe Liviu Ungurean, liderul galeriei formației giuleștene, în acest dosar legat de materialele pirotehnice. Parchetul arată că Daniel Niculae ar fi oferit bani pentru „achiziționarea materialelor pirotehnice, fiind și de acord ca persoanele neidentificate să folosească materialele pirotehnice, fără drept, în incinta stadionului în data de 27.01.2024 transmițând acest acord liderului grupării, oferind astfel și sprijin moral”.

CITEȘTE ȘI: ULTIMA ORĂ! DANIEL NICULAE, RIDICAT DE MASCAŢI ÎN ACEASTĂ DIMINEAŢĂ

Ulterior, s-a aflat și că Președintele de la Rapid l-ar fi sprijinit moral pe „Bocciu”, dar și pe alți membri de galerie rămași neidentificați până acum, să folosească materialele pirotehnice în interiorul stadionului la începutul unui meci de fotbal care s-a desfășurat pe 9 martie 2024.

Prima reacție a lui Daniel Niculae în acest caz a venit la o lună de la audieri. Oficialul giuleștenilor își spunea părerea, fără nicio reținere.

„Cu această mizerie de dosar s-a aruncat cu noroi peste o carieră frumoasă de 20 de ani. Oamenii care mă cunosc știu ce am făcut bine și… nicidecum să apar ca ultimul criminal. Au fost niște mizerii, au apărut fel de fel de teorii ale conspirației. Sunt alte teorii ale conspirației invocate: că sunt alegeri în acest an, că sunt jandarmi care vor să avanseze în carieră. Jandarmeria a devenit foarte agresivă de un an de zile la adresa echipelor cu mulți suporteri”, spunea Președintele Rapidului, la DigiSport.