Andrei Vlad. Dar într-o astfel de ipostază și nu în club. Serios și deloc surâzător, cum ne-a obișnuit. Nu s-a mai "vitaminizat" cu shot-uri și nu a mai ieșit la „agățat". Ce s-a întâmplat cel supranumit de Gigi Becali, la un moment dat, „Messi al portarilor"?

La finalul lunii ianuarie, Andrei Vlad a făcut spectacol într-un club select din Capitală, unde a golit paharele cu tărie și a „atacat” o brunetă apetisantă (DETALII AICI). Imaginile, cu siguranță, l-au înfuriat pe Gigi Becali, cunoscut fiind faptul că latinfundiarul din Pipera nu agreează fotbaliștii care-și pierd timpul în „Casa Diavolului”, cum chiar el a „botezat” cluburile.

Andrei Vlad s-a retras la biserică, după escapada din club

Ulterior, „Messi al portarilor” nu a mai „gustat” din viața de noapte a Capitalei, dar a „înviat” în această săptămână. Trecut pe linie moartă la FCSB, Andrei Vlad a schimbat macazul. Și-a găsit refugiul. La biserică l-a întâlnit CANCAN.RO, cu o mină tristă. Mai degrabă, de o seriozitate ieșită din comun, care, de regulă, nu-l caracterizează.

Însoțit de un amic, portarul a zăbovit ceva timp în lăcașul de cult. A aprins lumânări, s-a rugat și a ascultat slujba de la Biserica „Sfântul Gheorghe Nou”, din zona Pieței Unirii. După care a revenit pe stradă, la fel de serios, practic de neclintit. S-a retras, cel mai probabil, acasă, plin de speranță că va fi sănătos și că va reveni ca titular la echipa de club.

Revine ca titular?!

Ce-i drept, are și motive să fie optimist că-l va „detrona” pe Ștefan Târnovanu, „mitraliat” de Gigi Becali după eșecul cu Rapid.

”Au fost o echipă de fotbal, noi nu. Și-au dat viața pe teren. Coman, Olaru, Băluță, Tavi Popescu au fost zero. Și Târnovanu. Mă gândesc dacă mai intră el în poartă. La primul gol trebuia să iasă. Și la acela de la colțul scurt a greșit.

E fricos. Era mingea lui. Nu am avut niciun jucător pe teren. Nu am avut nimic. Nu pot spune de vreunul ceva. Coman le-a luat pe toate să tragă echipa după el. A început ca pe vremuri, să dribleze el tot. Olaru, căpitanul echipei, zero. Pe Tavi îl scot, îl bag pe unu’ de 16 ani”, a spus Gigi Becali.

L-ar fi vândut pentru 500.000 de euro

Deși nu mai este titular la FCSB de multe luni, Andrei Vlad ar fi avea, în continuare, oferte, potrivit lui Gigi Becali. În pauza de iarnă, patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că Rapid s-ar fi interesat de fostul internațional U21 și că ar fi oferit în schimbul lui 300.000 de euro.

“M-a sunat Giovanni că pe Vlad îl vrea Rapid. 500.000 de euro am cerut. Păi ei dădeau 300.000. Bă,ei au luat 800.000 pe unu’ mai slab ca Vlad! Eu trebuia să le cer 900.000! E mai bun Vlad. Cred că e mai bun Vlad, deci eu cer 500.000. Apoi l-am sunat pe Șucu. Omul a zis că nu, nu se pune problema să îl ia pe Vlad. Mi-a spus: «Noi am stabilit că am luat prea mulți de la voi și nu e în regulă». Își pun fanii în cap dacă mai iau de la FCSB. Eu cu Șucu am o relație corectă, e un om extraordinar”, a declarat Gigi Becali.

Daniel Niculae, președintele Rapidului, ar fi fost cel care a solicitat informații despre Andrei Vlad, potrivit patronului de la FCSB.

