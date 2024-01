Andrei Vlad s-a distrat de mama focului sâmbătă noapte, într-un select club din Capitală, “sărbătorind”, astfel, faptul că, în acest sezon al SuperLigii, nu a bifat niciun minut. “Messi al portarilor” nu a părut deloc afectat de statutul pe care îl are la vicecampioana României și a “ras” mai multe shot-uri, făcând “marcaj” strict la o brunetă apetisantă. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile care, cu siguranță, îl vor înfuria pe Gigi Becali.

Exasperat de gafele lui Andrei Vlad, patronul FCSB-ului a ordonat ca tânărul goalkeeper să fie trecut pe linie moartă, iar Ștefan Târnovanu să fie titular de drept. Fostul internațional U21 a acceptat situația, ghidându-se pe principiul “timpul trece, leafa merge”.

Andrei Vlad, relaxare la club

Andrei Vlad nu pierde, însă, deloc timpul atunci când nu se află în programul FCSB-ului. Însoțit de gașca lui de prieteni, portarul s-a “antrenat” într-un club de noapte, punând suflet mai ceva ca la ședințele de pregătire ale lui Elias Charalambous. În local, s-a “vitaminizat” cu mai multe shot-uri, care, într-un final, l-au făcut să iasă la atac.

O domnișoară brunetă i-a căzut cu tronc celui poreclit Messi al portarilor. Ceva-ceva este acolo, din moment ce s-au ținut în brațe, au dansat și au avut gesturi tandre.

Îl va înfuria pe Gigi Becali

Andrei Vlad a încheiat “antrenamentul” la 3 dimineața, când s-a retras “la depou” pentru binemeritata odihnă. Peste doar câteva ore avea programată plecarea cu lotul FCSB-ului la Craiova, pentru partida cu Universitatea. „Messi al portarilor” a început și acest joc ca rezervă.

Imaginile realizate de CANCAN.RO îl vor înfuria, clar, pe Gigi Becali, cunoscut fiind faptul că latifundiarul din Pipera nu este adeptul petrecerilor și al consumului de alcool, mai ales înaintea meciurilor.

De altfel, în trecut, afaceristul numea cluburile “Casa Diavolului”, ocazia cu care preciza că nu le va trece niciodată pragul.

“Acolo le fac pe plac dracilor. Eu vreau cu Hristos în ceruri. Dacă vrei cu dracii, du-te la cluburi, du-te la curvăsăraie. Acum te duci la discotecă, nu vezi nimic. Înainte vedeai și tu cum arată fata! Acum, întuneric, nu vezi nimic. Și numai bum-bum-bum… Nu văd nici fata, nu aud nici muzica. Păi, ce, nu te înnebunește de cap? Dacă stai până la 6 și-ți dă Dracu în cap!”, spunea Gigi Becali, acum ceva timp.

L-ar fi vândut pentru 500.000 de euro

Deși nu mai este titular la FCSB, Andrei Vlad ar avea, în continuare, oferte, potrivit lui Gigi Becali. Zilele trecute, patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că Rapid s-ar fi interesat de fostul internațional U21 și că ar fi oferit în schimbul lui 300.000 de euro.

“M-a sunat Giovanni că pe Vlad îl vrea Rapid. 500.000 de euro am cerut. Păi ei dădeau 300.000. Bă,ei au luat 800.000 pe unu’ mai slab ca Vlad! Eu trebuia să le cer 900.000! E mai bun Vlad. Cred că e mai bun Vlad, deci eu cer 500.000. Apoi l-am sunat pe Șucu. Omul a zis că nu, nu se pune problema să îl ia pe Vlad. Mi-a spus: «Noi am stabilit că am luat prea mulți de la voi și nu e în regulă». Își pun fanii în cap dacă mai iau de la FCSB. Eu cu Șucu am o relație corectă, e un om extraordinar”, a declarat Gigi Becali.

Daniel Niculae, președintele Rapidului, ar fi fost cel care a solicitat informații despre Andrei Vlad, conform lui Gigi Becali.

