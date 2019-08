Dragoș Nedelcu este foarte aproape să ajungă “Don Juan-ul” din Liga 1. Aflat pe litoral, celebrul jucător al FCSB-ului a fost “înlănțuit” în parcarea de la LOFT Mamaia de o blondă insistentă. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile.

La finalul partidei Alaşkert-FCSB 0-3, Dragoş Nedelcu a căzut ca “secerat” şi a fost nevoie de intervenţia echipei medicale pentru îngrijiri. Controalele medicale au arătat că mijlocașul a suferit o entrosă de genunchi şi întindere de ligamente.

Dragoş Nedelcu a trecut, însă, rapid peste situație. L-a întâlnit în stațiunea Mamaia. Nu singur, ci alături de bunul său prieten, Alexandru Cicâldău, cu care a și fost coechipier la Viitorul.

Și-a potolit setea cu vin!

Prezent într-unul dintre cele mai selecte cluburi din stațuinea-fanion de pe Litoral, Dragoș Nedelcu a făcut spectacol. La LOFT, și-a potolit setea cu mai multe pahare cu vin. Iar la plecare, FCSB-istul a fost “sechestrat” în parcarea localului de o blondă.

Cu care s-a întreținut preț de câteva secunde. După ce s-a distrat în compania amicului Cicâldău, Nedelcu a fost “agățat” de o domnișoară apetisantă, care nu l-a lăsat, deloc, să respire. Blondina l-a “hărțuit” și i-a spus vorbe dulci, semn clar că mijlocașul FCSB-ului este o “țintă” pentru fetele frumoase.

Tânăra l-a îmbrățișat și s-a bucurat de puținele clipe în compania lui Dragoș Nedelcu. După clipele tandre, fotbalistul și-a văzut de treabă, la fel, de altfel, ca și “bunăciunea” cu care s-a întreținut.

Ar fi încercat să “lovească” la Bernadette

Altfel, Dragoș Nedelcu nu ar fi deloc străin de frumusețile autohtone. Recent, ar fi încercat să “lovească” la Bernadette de la ”Puterea Dragostei”. Jucătorul FCSB-ului ar fi abordat-o pe fosta concurentă de la Kanal D pe Instagram și, pentru o perioadă, ar fi reușit să îi pună inima pe jar. Cei doi și-au dat și numerele de telefon și au devenit mult mai intimi, vorbind pe Whatsapp și la telefon.

”Da, am început să vorbesc cu el. Trebuie să recunosc, îmi place foarte mult de el, pare un băiat cu bun simț exemplar. Am început să vorbim, inițial pe Instagram. Dar am decis să îi dau numărul de telefon după câteva conversații și am început să vorbim și la telefon. Chiar îmi plac conversațiile noastre și m-a impresionat felul lui de a fi”, a spus Bernadette de la ”Puterea Dragostei”.

