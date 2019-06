Celebrul om de casă al lui Gigi Becali e în prag de ”divorț” cu sexoasa! I-a găsit în telefon mesaje cu un tinerel

Nunta la care latifundiarul din Pipera urma să fie naș pare compromisă. (Cel mai bine platit job din București) Ionuț Luțu, celebrul om de casă al lui Gigi Becali, este în prag de ”divorț” cu sexoasa Iulia Roșca! Ex-fotbalistul i-ar fi găsit în telefon mesaje cu un tinerel, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, detaliile celei mai noi telenovele din showbiz.

Ionuț Luțu și Iulia Roșca s-au cunoscut în 2014, iar de atunci au legat o poveste de dragoste discretă, departe de lumina reflectoarelor. Aproape tot timpul liber l-au petrecut împreună. La un an distanță de când s-au cunoscut, fostul fotbalist s-a pus în genunchi și și-a cerut iubita în căsătorie. Ex-vedeta Playboy a acceptat, iar naș la marele eveniment urma să fie Gigi Becali.

Mesaje între Iulia Roșca și un… tinerel

De atunci au trecut, însă, patru ani, iar Ionuț Luțu și Iulia Roșca nu au devenit, și în acte, parteneri. Din informațiile CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, în cuplu ar fi apărut un diferend pe care nimeni nu-l anticipa. Nu cu mult timp în urmă, între cei doi ar fi existat o discuție aprinsă. Lucrurile ar fi fost super-complicate, iar, cel puțin pentru o perioadă, în relația lor nu au mai curs laptele și mierea.

Conform unor surse apropiate cuplului, “răceala” dintre Ionuț Luțu și Iulia Roșca a început în momentul în care celebrul om de casă al lui Gigi Becali ar fi găsit mai multe mesaje “vinovate” în telefonul logodnicei sale, primite de la un tinerel. Au urmat, logic, reproșuri, în special din partea fostului fotbalist, timp de câteva zile. În cuplu, situația ar fi fost extrem de tensionată și s-ar fi aruncat vorbe grele.

Într-un final, lucrurile s-au calmat. Ionuț Luțu și-ar fi impus însă să fie vigilent pe viitor și să urmărească fiecare pas al Iuliei Roșca. Cert este că ultimele zile nu au fost deloc liniștite pentru cei la nunta cărora Gigi Becali urma să fie naș. Nunta pare, deocamdată cel puțin, compromisă, chiar dacă ex-fotbalistul și tânăra încă formează, oficial, o pereche. Pentru că, deja, cel poreclit “Hagi” și-ar pune semne de întrebare cu privire la partenera sa.

În urmă cu o lună, totul era perfect în cuplu

De precizat că, în urmă cu aproximativ o lună, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, i-a întâlnit pe Ionuț Luțu și Iulia Roșca pe terasa unui local din Capitală, alături de un amic. Omul de încredere al lui Gigi Becali și ex-vedeta Playboy s-au comportat ca un adevărat cuplu. Nimeni nu ar fi putut prevesti “furtuna” care urma să înceapă, ulterior, în relația lor.

În concluzie, rămâne de văzut, pe viitor, dacă Ionuț Luțu și Iulia Roșca vor ajunge la căsătorie. Concluzia este că, pentru moment, evenimentul la care Gigi Becali urma să fie naș ar fi compromis.

Împarte banii cu iubita

Încă de la debutul relației, Ionuț Luțu și Iulia Roșca s-au mutat împreună și au început să trăiască precum un cuplu deja sudat. Inițial, apropiații nu le dădeau nici cea mai mică șansă. Fostul jucător a reușit, totuși, să o determine pe frumoasa Iulia să se îndrăgostească de el.

De altfel, apropiați ai cuplului susțineau că Luțu nu știa ce să mai facă pentru a nu-și supăra iubita și că, ori de câte ori avea o sumă mai mare de bani, o împărțea cu Iulia, o mare împătimită de shopping.

Relație cu Tibi Bălan

Iulia Roşca a devenit cunoscută după relaţia pe care a avut-o cu fostul stelist Tibi Bălan, dar şi pentru apariţia provocatoare din revista Playboy, acolo unde a jucat o scenetă incitantă cu o altă femeie focoasă. De profesie manechin, tânăra a avut numeroase prezentări de modă pentru creatori celebri din România.

Ionuț Luțu are doi copii

Ionut Luţu este omul de bază al lui Gigi Becali, iar asta pentru că latifundiarul are încredere deplină în el. Deşi e despărţit de mamele copiilor lui, fostul fotbalist are grijă de ei şi îi vizitează oriunde sunt. Luțu are în prezent o relație cu fostul iepuraș Playboy, însă înainte a fost căsătorit. Are o fată, Patricia, de 17 ani, dintr-o relaţie anterioară, şi un băiat de cinci ani, pe nume Andreas Ionut.