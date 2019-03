Sexy-finuța lui Gigi Becali, apariție mulată în ”Beverly Hills-ul” României

Iulia Roşca, logodnica lui Ionuț Luțu, este una dintre cele mai atrăgătoare prezențe feminine din showbiz-ul românesc. Bruneta a făcut ravagii în ”Beverly Hills-ul” României. Fostul iepuraş Playboy a întors toate privirile cu ținuta ei supermulată. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile de-a dreptul demențiale cu sexy-finuța lui Gigi Becali. (CITEȘTE ȘI: ABI “REGELE ROMÂNIEI” ȘI-A FĂCUT TALENTUL CU BRIGADA LUI LA “KM 0 AL AROGANȚELOR”)

Zilele trecute, sexoasa brunetă a fost întâlnită în zona Dorobanți din Capitală, supranumită "Beverly Hills-ul" României.

Sexy-finuța lui Gigi Becali a făcut ravagii cu ținuta ei. Îmbrăcată lejer – cu un tricou alb și o pereche de pantaloni roșii, de piele, mulați – și într-o formă fizică de invidiat, Iulia Roșca a furat privirile tuturor, în momentul în care a coborât din bijuteria pe patru roți pe care o conduce. După ce și-a parcat BMW-ul, sexy-finuța latifundiarului din Pipera, care era însoțită de un amic, s-a îndreptat grăbită spre unul dintre magazinele din zonă.

Iulia Roșca, pictorial incendiar

Iulia Roşca a devenit cunoscută după relaţia pe care a avut-o cu fostul stelist Tibi Bălan, dar şi pentru apariţia provocatoare din revista Playboy, acolo unde a jucat o scenetă incitantă cu o altă femeie focoasă. De profesie manechin, bruneta a avut numeroase prezentări de modă pentru creatori celebri din România.

Luțu are doi copii

Ionut Luţu este omul de bază al lui Gigi Becali, iar asta pentru că latifundiarul are încredere deplină în el. Deşi e despărţit de mamele copiilor lui, fostul fotbalist are grijă de copiii lui şi îi vizitează oriunde sunt. Luțu are în prezent o relație cu fostul iepuraș Playboy, însă înainte a fost căsătorit. Sportivul are o fată, Patricia, de 17 ani, dintr-o relaţie anterioară, şi un băiat de cinci ani, pe nume Andreas Ionut.

