Dispută de proporții la unul dintre cele mai urmărite reality show-uri, Ferma, de la Pro TV. Brigitte Sfăt, fosta soție a lui Ilie Nastase, și cântăreața Claudia Pavel, alias Cream, și-au spus cele mai dure vorbe. Brigitte a acuzat-o pe Claudia că ar fi avut relații amoroase cu fostul ei soț, decedat în 2002. ”Este cea mai mare mizerie”, susține Claudia. Imagini în exclusivitate doar la CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV.

”M-a răzbunat, Domnul Iisus! Amin!!!”, ”Ești o c%$#ă, ești o c%$#ă!”, ”Este cea mai mare mizerie”. Sunt doar o parte din vorbele care s-au auzit în disputele dintre cele două concurente!

Între Brigitte Sfăt și Claudia Pavel a început cearta încă de când au intrat în competiție. Deranjată de afirmațiile făcute de Brigitte cu privire la viața amoroasă a celebrei cântărețe, aceasta i-a înșirat ca pe portativ note dintr-un registru cu versuri de cartier.

“Auzi, golancă perversă, pușcăriașă, să nu mai îndrăznești să vorbești despre mine. Te transport direct la Spitalul 9, că ești caz de psihiatrie. Domnul să te binecuvanteze, amin”, a spus Cream.

A acuzat-o că a fost amanta soțului ei!

Brigitte a acuzat-o pe Claudia că ar fi fost amanta soțului ei, decedat în 2002. Pe vremea aceea, Claudia cânta în trupa Candy și fusese invitată să aibă un concert la clubul soțului fostei soții a lui Ilie Năstase.

“Eu am cunoscut-o în Fermă, nu știu absolut nimic despre ea. În momentul în care am ieșit din fermă am aflat și eu ce spunea despre mine pentru că ea, acolo, făcea pe fata bună în fața mea. Niciodată nu ar fi avut curajul, tupeul, să-mi spună mie minciunile pe care le spunea pe la colțuri. Săraca de tine, Brigitte, trebuie să te duci la spitalul de nebuni, mânca-ți-aș gura ta, că ești mitomană. N-am putut să văd asemenea femeie bolnavă. Mi-e milă de tine, fată.

Că am fost cu soțul ei decedat, Dumnezeule, se învârte omul ăla, săracul, în mormânt. Dumnezeu să-l odihnească. Eu pe omul ăla nu-l cunosc. Pe soțul ei, nici nu știu cum îl cheamă.

După ce am ieșit din Fermă, am aflat că acest om a murit undeva în 2002. Iar presupusa mea relație cu acest om trebuia să se întâmple înainte, adică, când aveam vreo 15 ani, eram mare vedetă și aveam mare succes în trupa Candy. Ca să spui o asemenea mizerie despre un copil mi se pare nu răutate, ceva îngrozitor.

Ca să spui că eu, la 15 ani, am avut o relație cu un bărbat însurat, este cea mai mare mizerie care s-a spus vreodată despre mine”, a mai spus Cream.

Dispute peste dispute

Pe lângă legende, ar fi existat și un sâmbure de adevăr. Brigitte l-ar fi „tradus” pe Ilie Năstase cu craiul de la Exatlon, Cătălin Cazacu. Pentru același bărbat și Cream părea că făcuse o pasiune cam în același timp cu Brigitte.

“Aici suntem trei femei care ne-am culcat cu fostul meu iubit, pentru care am divorțat eu. Trei femei sunt. Claudia, Carmen și eu”, a aruncat “bomba” Brigitte Sfăt.

“Hai să nu luăm de bună ce spune femeia asta”, a fost replica lui Cream.

În timp ce Brigitte vărsa lacrimi pe canapea, Cazacu primea vizite de la Claudia. (DETALII AICI) Tandrețurile dintre ei se consumaseră deja la Exatlon.

“Am văzut pe burtieră că pe mine și pe Brigitte ne leagă Cătălin Cazacu. E total fals, și este scris pe burtieră ca și cum ar fi ceva real. Poți să spui că ea spune chestia asta, nu că este ceva real. Singurul lucru de care eu m-am luat de ea în Ferma a fost că am auzit-o bârfindu-mă, că eu am venit în Fermă să mă combin. Ăsta a fost singurul motiv pentru care eu m-am certat cu ea. Eu nu știam despre aberațiile, Doamne, despre lucrurile grotești pe care le spunea despre mine, nicio secundă nu am bănuit că ar putea să spună așa ceva despre mine”, a încheiat Cream.

