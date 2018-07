Claudia Cream & Cătălin Cazacu credeau că nimeni nu-i vede! I-am filmat chiar în momentul în care…

După ce a făcut ”marcaj strâns” la Maria Constantin și Ramona Olaru (VEZI DETALII AICI ȘI AICI), Cătălin Cazacu pare că s-a întors la ”prima dragoste”. (Console si accesorii gaming) Recent, sportivul a fost văzut în ipostaze tandre alături de Claudia Pavel, vedeta din cauza căreia a fost părăsit de logodnica lui, Ana Roman. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă imagini în premieră cu cei doi ”faimoși” de la Exatlon.

"Despre prezentul meu sentimental… este un subiect despre care vreau să vorbesc foarte puțin, eu am fost acolo și nu am știut absolut nimic despre ce se întâmplă. Eu am fost sincer încă din prima zi. Acum sunt bine, sunt fericit, mă bucur de o perioadă minunată din viața mea. Atât eu, cât și Claudia am fost oameni sinceri, care au făcut exact ceea ce au simțit. Ce s-a văzut pe cameră, exact acel lucru s-a întâmplat. Am reușit să descopăr acolo un om minunat (n.r. Claudia Pavel), frumos, pe care o să îl admir toată viața și vorbind foarte mult, ajungi să empatizezi. Unul dintre lucrurile frumoase pe care le-am câștigat din acest proiect a fost prietenia cu această femeie superbă și minunată, pe care o cheamă Claudia Pavel", declara sportivul, în urmă cu ceva timp.

Relația lui Cătălin cu Claudia pare una destul de strânsă și chiar dacă nu se afișează în public unul lângă celălalt, între cei doi concurenți de la Exatlon ar exista o atracție aparte. (NU RATA, AICI: CĂTĂLIN CAZACU A "ATENTAT" LA MARIA CONSTANTIN!)

Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, le-a întâlnit pe cele două vedete într-un cartier select din nordul Capitalei. Mai exact, în fața casei lui Liviu Vârciu, din cartierul Greenfield.

Îmbrăcată extrem de senzual, cu o rochiță albă care îi punea în evidență formele bine definite, Claudia Pavel a coborât din bolidul de lux, BMW X5, pe care-l conduce și i-a cerut ajutorul fostului ei coleg de la Exatlon, într-o problemă legată, cel mai probabil, de mașină.

Ca un bărbat săritor și prietenos, Cătălin Cazacu s-a conformat. Preț de câteva minute, cei doi au stat apoi de vorbă, iar la final s-au sărutat, amical, pe obraz. (CITEȘTE ȘI: PRIMELE DECLARAȚII ALE LUI CĂTĂLIN CAZACU DESPRE CLAUDIA PAVEL!)

Cătălin, părăsit de logodnică din cauza Claudiei

Ana Roman, fosta logodnică a lui Cătălin Cazacu, a renunțat definitiv la sportiv. Tânăra a mărturisit că a început să se detașeze ușor-ușor de relația avută cu motociclistul și încearcă să se axeze mai mult pe viața profesională, pe proiectele pe care le are.

Vrea ca anul acesta să nu se implice în nicio relație, să profite de libertate și de timpul petrecut alături de prietenele sale. Apartamentul din Bucuresti, unde cei doi stăteau împreună, îi aparține sportivului, dar el a lăsat-o pe Ana Roman să locuiască în el, presupunând că îl așteaptă. După toată povestea care a avut loc, bruneta s-a decis nu numai să îl părăsească, ci să plece și din casa lui.

