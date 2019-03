Puștiul-minune care a răvășit internetul cu melodia ”Papuci Gucci” a făcut, din nou, spectacol. Nu pe scenă, ci în fața tovarășilor. Abi “Regele României” și-a făcut talentul cu brigada lui la “Km 0 al aroganțelor”. Amicii lui au rămas uimiți și, probabil, îl respectă și mai mult după ultima reprezentație. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă imagini exclusive cu artistul în prim-plan.

”Abi Talent” a înnebunit țara cu ”Papuci Gucci”, piesă care a făcut senzație pe Youtube. A ajuns, într-un timp relativ scurt, cunoscut aproape peste tot! În plus, provine dintr-o familie înstărită, iar banii nu i-au lipsit nicio clipă. I-au oferit confortul și prestanța la care mulți tineri de vârsta lui pot doar visa. “Regele României” este un tânăr care are, din toate punctele de vedere, viitorul asigurat.

Anturajul, impresionat de bijuteriile lui ”Abi Talent”

A demonstrat acest lucru, recent, cu vârf și îndesat, în fața brigăzii sale. Cu care și-a făcut, în weekend, talentul în zona Floreasca, mai exact pe Strada Radu Beller. ”Abi Talent” și amicii săi au dat târcoale pe lângă NUBA, selectul club de noapte din Capitală. La un moment dat, s-au oprit și au apelat la o companie de taximetrie, care avea să-i ducă într-un cunoscut mall.

Până să ajungă cele două mașini, ”Abi Talent” s-a dat în spectacol în fața amicilor. Le-a arătat lănțișorul și brățara, ambele scumpe și din aur, accesorii de care nu se desparte nicio clipă. Așa cum era de așteptat, brigada a fost super-impresionată de bijuteriile “Regelui României”. Anturajul a rămas mască în fața accesoriilor de lux pe care le purta artistul la “Km 0 al aroganțelor”.

Recunoscut de admiratoare

Cei patru amici chiar i-au atins lanțul de aur de la gât, parcă să se convingă că e real. Ocazie cu care l-au felicitat pentru faptul că a ales un astfel de accesoriu. Totul s-a întâmplat în cursul zilei de duminică. Brigada lui ”Abi Talent”a profitat de timpul frumos și a ieșit la plimbare. Ocazie cu care s-a dat și în spectacol. Mărturie în acest sens stau imaginile obținute de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Într-un final, ”Abi Talent” și amicii au ajuns în mall. Au intrat într-o cafenea, dar nu au avut stare. După cinci minute au părăsit locația. S-au mutat la alta. Interesant este că puștiul care a înnebunit țara cu piesa ”Papuci Gucci” a fost recunoscut de câteva admiratoare. Ce-i drept, niște copile, mai mult ca sigur fane de-ale sale.

Abi Talent a făcut senzație pe Youtube!

Puștiul-minune a rupt în două vizualizările de pe Youtube. A fost numărul 1 în trending timp de mai multe săptămâni și a ajuns la un record de accesări într-un timp extrem de scurt.

„Acum câteva luni a ieșit pe piața muzicală melodia «Papuci Gucci», melodie care m-a pus pe primul loc în trending, acolo unde am și rămas mult timp. Mă ascultă fel și fel de oameni, puști de generală, de liceu și golani. Îmi place asta. Talentul meu nu se referă doar la talentul muzical, eu când zic talent, zic haz, finețe, caracter. De acolo vine numele meu, «Abi talent». Am văzut cum toți youtuberii de la noi din țară au început să facă piese trap și am zis că trebuie să le arăt eu cum se face, să fiu un exemplu de urmat, «king abi»”, a povestit tânărul artist pentru o publicație din România.

