Tatăl lui ”Abi Talent”, condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru proxenetism! Suraj s-a școlarizat în penitenciarul Focșani…

Familia puștiului-minune care a rupt toate topurile cu piesa "Papuci Gucci" e plină de surprize. Rudele tânărului sunt celebre în mahalaua Buzăului, iar tatăl lui "Abi Talent" are un „palmares" bogat de probleme cu legea. Între altele, Suraj a fost condamnat la închisoare pentru proxenetism. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii uluitoare.

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor informații incredibile despre familia puștiului care a înnebunit România cu hitul "Papuci Gucci".

După ce, ieri, v-am dezvăluit că Julien Panțic, tatăl lui Abi Talent, s-a răfuit, în mai multe rânduri, cu clanurile țigănești din localitate, noi detalii înfiorătoare despre trecutul bărbatului au ieșit la iveală.

Suraj, școlarizat la penitenciar

Potrivit unor surse D.A.S, categoria A, în urmă cu câțiva ani, Suraj, așa cum mai este cunoscut părintele lui Abi Talent în mahalaua Buzăului, a fost condamnat pentru proxenetism la cinci ani și șase luni de închisoare. Julien Panțic, părintele puștiului-minune, s-a școlarizat în penitenciarul Focșani, acolo unde a fost încarcerat.

Din câte se pare, Suraj a profitat de eliberarea condiționată și asta pentru că în timpul pe care l-a petrecut în spatele gratiilor, bărbatul care „a luat în stăpânire" mahalaua Buzăului a avut un comportament corespunzător, a participat la programele de școlarizare, moral-religioase și la activități educative de scurtă durată, a fost recompensat de patru ori și nu a fost sancționat disciplinar, după cum arată surse din mediul penitenciar pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Abi Talent a făcut senzație pe Youtube!

Puștiul-minune a rupt în două vizualizările de pe Youtube. A fost numărul 1 în trending timp de mai multe săptămâni și a ajuns la un record de accesări într-un timp extrem de scurt.

„Acum câteva luni a ieșit pe piața muzicală melodia «Papuci Gucci», melodie care m-a pus pe primul loc în trending, acolo unde am și rămas mult timp. Mă ascultă fel și fel de oameni, puști de generală, de liceu și golani. Îmi place asta. Talentul meu nu se referă doar la talentul muzical, eu când zic talent, zic haz, finețe, caracter. De acolo vine numele meu, «Abi talent». Am văzut cum toți youtuberii de la noi din țară au început să facă piese trap și am zis că trebuie să le arăt eu cum se face, să fiu un exemplu de urmat, «king abi»”, a povestit tânărul artist pentru o publicație din România.

