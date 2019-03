Imaginile care îl vor demoraliza pe Micutzu

Chiar dacă părea incredibil, Micutzu ajunsese la greutatea de 170 de kilograme atunci când s-a decis să depună eforturi serioase pentru a scăpa de surplus. E drept că Micutzu nu este chiar… micuț, fiind bine clădit și trăgând serios la cântar, însă perspectivele nu erau deloc îmbucurătoare, iar situația dădea semne că tinde să scape de sub control. Zis și făcut. Micutzu era optimist în luna ianuarie a acestui an, declarând că a reușit să slăbească nu mai puțin de 50 de kilograme. Însă nu este de ajuns să câștigi o bătălie. Întreg războiul trebuie câștigat. Iar CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, prezintă, astăzi, fotografii din care reiese că Micutzu s-a poziționat în… ”defensivă”, cel puțin în ultima perioadă. Ceea ce se traduce prin aceea că ar fi pe cale să piardă, iarăși, lupta cu kilogramele suplimentare. (CITEȘTE ȘI: I-AM AFLAT SECRETUL! UITE CUM S-A SUBȚIAT MICUTZU)

Firește, orice dietă e binevenită, numai că trebuie să te ții de ea. Iar dacă ”tragi de fiare” – și îți propui să faci asta constant -, atunci este bine să te pregătești intens, sufletește și trupește, pentru o luptă de ”uzură”. Cu atât mai mult cu cât ești asaltat din toate părțile de tentații diverse. Totuși, ne amintim că Micutzu începuse în forță.

"Proiect nou anul ăsta. Abia acum am curajul să spun asta. Îmi e rușine, dar în poza stângă aveam 167,8. In dreapta 120. Au trecut trei ani și ceva și niste muncă. Postarea asta nu e pentru oamenii ăștia perfecți din unele comentarii, e pentru oamenii grași care au nevoie să înțeleagă că lucrurile se pot rezolva. Vă zic în curând cum o să putem să ne distrăm impreună. Vă pupă fratele", scria Micutzu, pe contul său de Facebook, plasând – strategic – și o fotografie în care apărea în dublă ipostază. Ce-i drept, diferența se dovedea a fi uriașă!

Lupta este departe de a fi încheiată

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, l-a întâlnit pe Micutzu la început de primăvară, iar imaginile sunt sugestive. Ba chiar îl pot demoraliza. Din păcate pentru simpaticul artist care face spectatorii să râdă cu lacrimi, lupta cu kilogramele suplimentare este departe de a fi încheiată. E drept, nu se mai poate discuta despre o greutate "ca-n vremurile de odinioară", însă perspectivele capătă, încetul cu încetul, accente dramatice. Dar suntem convinși să Micutzu nu se va da bătut, cu una, cu două, cu atât mai mult cu cât și-a făcut o promisiune fermă și – inițial – s-a dovedit a fi câștigător. Astfel, fiecare drum către sală are o valoare personală indiscutabilă, chiar dacă – așa cum se poate observa în fotografii – Micutzu este destul de îngândurat.

Cu mai multă vreme în urmă, Micutzu dezvăluise și cum a pornit ”războiul” cu kilogramele suplimentare. Momentul decisiv a fost atunci când și-a însoțit un prieten la spital pentru a se opera pentru micșorarea stomacului. S-a pus și el pe cântar, realizând că avea – ca și prietenul său – 167,8 kilograme.

„El s-a pus pe cântar, avea 167,8, eu aveam 167,8. M-am panicat, mai mult decât conștientizat. Și am început cu chestii mici. Nu am mai mâncat carne foarte des, am avut o pauză de opt luni. A contribuit foarte mult. Iar apoi clasicul fără carbohidrați”, a dezvăluit Cosmin Nedelcu.

Dieta Micutzului a fost completată de sport. ”Vreo doi ani cu bicicleta, nu serios. Mai ales vara făceam 20 kilometri cu bicicleta”, a dezvăluit Micutzu.

Iată, însă, că Micutzu s-a rotunjit din nou – în pofida dietei și a exercițiilor zilnice -, iar fotografiile vorbesc de la sine. Micutzu trage de fiare, în fiecare zi, însă rezultatele sunt departe de fi îmbucurătoare.

Micutzu: ”E prea devreme pentru un serial gen Seinfeld!”

Cosmin Nedelcu, alias Micutzu, a mărturisit în cadrul unui interviu că, din perspectiva lui, ”E prea devreme pentru un serial gen Seinfeld, cu un comediant în prim-plan. Mi se pare devreme să pui un comediant să fie în centrul unui serial pentru că am senzația că niciunul dintre noi nu e atât de important în momentul ăsta. Mai e nevoie de încă 10 ani”.

Discuția s-a mutat apoi pe anumite vedete din televiziune despre care a fost provocat să vorbească. Prima a fost Andreea Esca, ireproșabilă din punctul lui de vedere.

”Mi se pare un om senzațional care a rămas și va rămâne în memoria românilor ca un om senzațional. A făcut foarte multe chestii cu multă eleganță și și-a făcut meseria în mod impecabil. Omul acela a reușit să fie constant ani de zile. Eu nu cred că mai există un alt român care să rămână constant, la același nivel. Asta mi se pare o performanță, jos pălăria.”

Lucrurile nu au mai stat așa când a fost întrebat despre Mircea Badea, despre care se știe că l-a atacat public. Micutzu a păstra însă decența: ”O să mă abțin. Nu aș vrea să mă pornesc”.

Ne amintim că Mircea Badea i-a criticat dur pe Micutzu şi pe Mihai Bendeac pentru reluarea colaborării cu Antenele. Vorbele dure au ajuns şi la urechile lui Cosmin Nedelcu, alias Micutzu, care a răspuns pacifist la atacul realizatorului TV.