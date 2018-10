Smiley a rămas fără cuvinte! Micutzu i-a dezvăluit cel mai rușinos secret al său

Smiley l-a luat la întrebări pe Micutzu și a publicat interviul pe canalul său de Youtube. Artistul l-a chestionat pe actorul de stand-up cu privire la faimă, viață și copilărie. Degajat ca de obicei, Micutzu i-a povestit lui Smiley cea mai rușinoasă amintire din copilărie.

Actorul susține că pe vremea când era la grădiniță, în prima zi când s-a dus singur, a avut parte de o întâmplare nu tocmai plăcută: „Mă c***m pe mine. Aveam o chestie. Când părăseam apartamentul alor mei îmi venea o din aia! Bă, jur! Nu știu ce aveam. Mama săraca….îmi aduc aminte prima zi în care m-am dus singur la căminul de la grădiniță. Am ieșit din bloc, trebuia să fac stânga…Vă jur, îmi aduc aminte perfect. M-am întors, era mama pe balcon așa cu pătura, își scutura pătura, se uita la mine…Eu m-am întors, am făcut stânga. Când nu mi s-a mai văzut blocul am…Din nimic, băi, băiatule! N-am mai văzut blocul am făcut…Nu înțelegeam. Am zis, bă, să mă întorc? Nu, e prima zi când mă duc singur la grădiniță”.

Mai mult, Micutzu i-a povestit prima amintire pe care o are lui Smiley, iar cântărețul a râs în hohote: „Băi, prima amintire pe care o am…și nu mănânc c***t, aveam un an! Eram în pătuțul ăla cu gratii, din lemn. Mă uitam în stânga și maică-mea și cu taică-miu dormeau. Și am avut în minte asta: bă, trebuie să mă p*ș! Și mă uitam la ai mei…și ziceam: băi, dar cum le zic, că eu nu știu încă să vorbesc!”

„Băi, ești prost?!”, a replicat Smiley.

„Să-mi bag…și am început să mă p*ș și m-am p***t pe mine. Practic toată viața mea…un soi de sclipire, de inteligență…care se termină cu un act de prost total!", a mai spus Micutzu.