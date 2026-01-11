Acasă » Știri » Când scăpăm de ninsori în București, potrivit meteorologilor Accuweather. Ninge sau nu de Paște?

Când scăpăm de ninsori în București, potrivit meteorologilor Accuweather. Ninge sau nu de Paște?

De: Alina Drăgan 11/01/2026 | 10:18
Când scăpăm de ninsori în București, potrivit meteorologilor Accuweather. Ninge sau nu de Paște?
Când scăpăm de ninsori în București

În ultimele zile, România a fost cuprinsă de un val de ger. În aproape toate regiunile din țară s-au înregistrat ninsori abundente, iar temperaturile au fost negative. De asemenea, se pare că iarna nu va pleca prea devreme, potrivit csid.ro. Când scăpăm de ninsori în București, potrivit meteorologilor Accuweather. Ninge sau nu de Paște?

Lunile de iarnă aducă o vreme destul de capricioasă, iar ninsorile și temperaturile scăzute nu o să dispară prea curând. Accuweather a actualizat prognoza meteo, iar veștile nu sunt tocmai bune, mai ales pentru cei care speră la o primăvară timpurie.

Când scăpăm de ninsori în București

Potrivit prognozei Accuweather, în București în lunile ianuarie și februarie va ninge consistent, iar temperaturile vor oscila între valori negative pe timpul nopții și ușor pozitive ziua. În martie, precipitațiile sub formă de ninsoare se vor diminua treptat, însă nu vor dispărea complet.

Află dacă ninge sau nu de Paște AICI

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tragedie într-un autobuz din Sibiu. Un bărbat de 43 de ani a murit subit, iar călătorii l-au ignorat: „Niciodată nu am văzut atâta indiferență”
Știri
Tragedie într-un autobuz din Sibiu. Un bărbat de 43 de ani a murit subit, iar călătorii l-au ignorat:…
În ce țară s-a născut Cristian Boureanu de la Survivor 2026, de fapt. Ce meserie au practicat părinții lui
Știri
În ce țară s-a născut Cristian Boureanu de la Survivor 2026, de fapt. Ce meserie au practicat părinții…
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
Mediafax
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din...
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile în zăpadă
Gandul.ro
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile...
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Mărturiile părinților ai căror copii au ajuns în moarte cerebrală după intervenții chirurgicale la Spitalul Județean Constanța
Adevarul
Mărturiile părinților ai căror copii au ajuns în moarte cerebrală după intervenții chirurgicale...
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
Digi24
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană...
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Mediafax
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și...
Parteneri
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum...
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
Click.ro
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A...
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din două în două zile
Digi 24
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din...
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa
Digi24
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
Impozitul auto rămâne neschimbat în 2026. Guvernul ignoră anomaliile semnalate de șoferi
Promotor.ro
Impozitul auto rămâne neschimbat în 2026. Guvernul ignoră anomaliile semnalate de șoferi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Arma sovietică TM-62, veche de peste 60 de ani, reinventată cu ajutorul dronelor
go4it.ro
Arma sovietică TM-62, veche de peste 60 de ani, reinventată cu ajutorul dronelor
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile în zăpadă
Gandul.ro
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile în zăpadă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tragedie într-un autobuz din Sibiu. Un bărbat de 43 de ani a murit subit, iar călătorii l-au ignorat: ...
Tragedie într-un autobuz din Sibiu. Un bărbat de 43 de ani a murit subit, iar călătorii l-au ignorat: „Niciodată nu am văzut atâta indiferență”
În ce țară s-a născut Cristian Boureanu de la Survivor 2026, de fapt. Ce meserie au practicat părinții ...
În ce țară s-a născut Cristian Boureanu de la Survivor 2026, de fapt. Ce meserie au practicat părinții lui
BANCUL ZILEI | Care e rolul hârtiei igienice cu 3 straturi, de fapt
BANCUL ZILEI | Care e rolul hârtiei igienice cu 3 straturi, de fapt
Mâncarea preferată a românilor este, de fapt, „cea mai mare otravă”, potrivit medicului ...
Mâncarea preferată a românilor este, de fapt, „cea mai mare otravă”, potrivit medicului Virgiliu Stroescu
Prima eliminare de la Survivor 2026! Am aflat ce echipă a câștigat jocul de imunitate și ce concurent ...
Prima eliminare de la Survivor 2026! Am aflat ce echipă a câștigat jocul de imunitate și ce concurent a plecat acasă
Mikaela Albu are iubit! Cine este tânărul cu care fiica Iuliei și a lui Mihai Albu vorbește la cei ...
Mikaela Albu are iubit! Cine este tânărul cu care fiica Iuliei și a lui Mihai Albu vorbește la cei 17 ani ai săi
Vezi toate știrile
×