În ultimele zile, România a fost cuprinsă de un val de ger. În aproape toate regiunile din țară s-au înregistrat ninsori abundente, iar temperaturile au fost negative. De asemenea, se pare că iarna nu va pleca prea devreme, potrivit csid.ro. Când scăpăm de ninsori în București, potrivit meteorologilor Accuweather. Ninge sau nu de Paște?

Lunile de iarnă aducă o vreme destul de capricioasă, iar ninsorile și temperaturile scăzute nu o să dispară prea curând. Accuweather a actualizat prognoza meteo, iar veștile nu sunt tocmai bune, mai ales pentru cei care speră la o primăvară timpurie.

Când scăpăm de ninsori în București

Potrivit prognozei Accuweather, în București în lunile ianuarie și februarie va ninge consistent, iar temperaturile vor oscila între valori negative pe timpul nopții și ușor pozitive ziua. În martie, precipitațiile sub formă de ninsoare se vor diminua treptat, însă nu vor dispărea complet.

