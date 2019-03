Viitorul ginere al lui Gigi Becali e praf în afaceri! A colapsat două firme

Mihai Theodor Mincu, cunoscut drept un „crai de Dobroești”, ar fi fost un „cunoscător” al frumuseților celebre care își fac veacul în Capitală. I-a căzut însă cu tronc una dintre fetele lui Gigi Becali, iar relația lor va trece deja la un alt nivel: se vor căsători în toamnă! Este firesc astfel să aflați mai multe despre cine este viitorul ginere al latifundiarului din Pipera, iar CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA vă oferă detalii incendiare despre el! (Citește și: GIGI BECALI ȘI-A DESCHIS SPITAL PRIVAT)

Patronul echipei FCSB, milionarul Gigi Becali, se pregătește să-și mărite fiica, și toată suflarea se așteaptă ca aceasta să fie nunta anului 2019! Una dintre fetele omului de afaceri trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Mihai Theodor Mincu. Tânărul nu este străin de lumea mondenă, și nu degeaba a fost supranumit ”crai de Dobroești”. Asta nu l-a deranjat, se pare, pe viitorul său socru, chiar dacă era de așteptat să fie extrem de selectiv cu bărbații care îi vor lua fetele de-acasă, mai ales că este pentru totdeauna.

Mihai Theodor Mincu a mai fost cuplat în trecut cu Daniela Crudu și, chiar dacă relația lor nu a durat foarte mult, ar fi fost intensă și fără prejudecăți. Cei doi ar fi obișnuit să petreacă până în zori în cluburile de manele. (DETALII AICI)

„Am încredere că va face numai bine”

În peisajul lui Mihai Mincu a apărut însă una dintre fiicele lui Becali. A reușit, în timp relativ scurt, să o cucerească definitiv. Și nu doar pe ea, ci și pe celebrul ei tată, care pare că abia așteaptă să joace la nuntă!

„Are peste 1,85 metri, așa cum îmi place mie. Am o familie, sunt foarte fericit. E adevărat că în octombrie o să facem nunta. În București o facem. Mai multe nu vreau să spun, că nu vor ei și vreau să le fac pe plac. Eu i-am zis: «Tată, faci ce vrei, nu mă mai interesează ce faci. Cât ai stat la mine în casă ai fost cu mine, ai făcut ce ai vrut». Dar am încredere că va face numai bine”, a spus Gigi Becali.

Ar avea nevoie de sfaturile socrului în afaceri

Ce nu ar ști el, după toate probabilitățile, este că viitorul său ginere nu ar fi foarte priceput în a face bani. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA a aflat că Mincu a debutat cu o afacere, în 2017, care are ca activitate vânzarea de haine, comerț cu ceai și cafea, dar și fructe de mare. Această firmă are pierderi de 2.400 de lei. Alta, înființată la scurt timp după aceea, tot în 2017, care are ca obiect de activitate fabricarea de parfumuri și cosmetice, a înregistrat pierderi recente de 10.000 de lei!

Cu un așa parcurs în business, fostul ginere a lui Becali are nevoie, cu siguranță, de consiliere din partea latifundiarului din Pipera.

