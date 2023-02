Încă un jucător și-a reziliat contractul cu FCSB. Ce mesaj a postat la despărțirea de roș-albaștri

Rachid Bouhenna, fundaș intrat în dizgrația lui Gigi Becali de mai multe luni, și-a reziliat contractul cu FCSB. Anunțul a fost făcut de Mihai Stoica, managerul general al roș-albaștrilor.

FCSB a renunțat la zece jucători în pauza de iarnă. Ultimul care a plecat de la vicecampioana României este Rachid Bouhenna. Acesta a rezistat doar jumătate de sezon în tricoul roș-albastru. Fundașul nu are, însă, resentimente și, pe Instagram, a postat un mesaj prin intermediul căruia le-a mulțumit tuturor pentru șansa de a juca la FCSB.

“Aventura mea la FCSB s-a terminat. Le mulțumesc tuturor fanilor pentru susținere, ați fost incredibili!”, a scris Rachid Bouhenna, pe Instagram.

(NU RATA: FCSB, IRONIZATĂ DE DANIEL NICULAE DUPĂ ÎNFRÂNGEREA CU FARUL. MESAJUL POSTAT DE PREȘEDINTELE RAPIDULUI O SĂ-L SCOATĂ DIN MINȚI PE MIHAI STOICA | FOTO)

Rachid Bouhenna a plecat de la FCSB. “E jucător liber”

Rachid Bouhenna a ajuns la FCSB la începutul sezonului, din postura de jucător liber de contract. Nu s-a impus ca titular, bifând doar nouă partide până la finalul anului trecut. Mihai Stoica a confirmat despărțirea.

“Bouhenna a reziliat contractul astăzi, e jucător liber. Am mai trăit meciuri din astea cum au fost cu Farul, nu e ceva nou. Eu am trăit ceva tragic, ăsta e meci de campionat. Ne-am bucurat mult la golul trei, golul nostru anulat. Când am văzut că rămâne 2-1 mi-a fost teamă, aveam presimțirea că terminăm la egalitate, nu că pierdem. Dar asta este acum, se mai întâmplă și chestii de genul ăsta. Coman nu se știa în locul cui va intra, dar era sigur că va intra. În mod normal, la cum se prezintă la antrenamente ar fi trebuit să intre titular, dar e o luptă în doi pentru postul de titular între el și Tavi”, a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

FCSB, pe locul 4 după 23 de meciuri

După victoria cu FCS, Farul Constanța a urcat pe primul loc în clasamentul din Superliga, cu 48 de puncte, la unul singur în spatele CFR-ului, însă campioana României are un meci în minus. De partea cealaltă, FCSB este pe locul patru, cu 41 de puncte, la unul în urma rivalei Rapid București care are 42 de puncte.

Pe FCSB o așteaptă un program dificil în următoarele trei partide din Superliga. Formația antrenată de Mihai Pintilii se va duela cu CFR Cluj în runda 24, duminică, 5 februarie, ora 21.00, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, apoi va merge pe terenul lui FC Voluntari, duminică, 12 februarie, ora 20.00, iar în etapa 26 va primi vizita Universității Craiova.