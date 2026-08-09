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Daniela Gyorfi și regulile după care și-a crescut fiica: „Sunt comunistă în sensul ăsta”

De: Denisa Crăciun 09/08/2026 | 10:20
Daniela Gyorfi și regulile după care și-a crescut fiica: „Sunt comunistă în sensul ăsta”
Daniela Gyorfi, despre regulile impuse fiicei ei/ sursa foto: social media
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Daniela Gyorfi are o fiică pe nume Maria. Cântăreața a povestit în cadrul unui interviu despre regulile pe care i le-a impus fetiței sale. Ea a recunoscut că încă din copilărie și-a dorit să fie tratată normal, fără alintături din partea celor din jur. 

Daniela Gyorfi este una dintre cele mai cunoscute artiste din România. Ea are o familie frumoasă, având o relație cu George Tal. În 2010, vedeta a devenit mamă pentru prima dată, însă a știut după ce reguli o să își crească fiica. În cadrul unui interviu, a mărturisit că este strictă și și-a dorit pentru fiica ei un comportament obișnuit, fără alintături din partea celor din jur, mai ales către profesori.

Daniela Gyorfi și regulile după care și-a crescut fiica

Artista consideră că educația începe în familie și încă de când era Maria mică le-a cerut cadrelor didactice să nu o trateze diferit sau să o răsfețe. Mai mult decât atât, Daniela Gyorfi pune accent pe responsabilitate și bun-simț.

La asta cu «mama comunistă» m-a pufnit râsul. Îmi amintesc, trăia mama și, la un an și trei luni, am dus-o pe Maria la grădiniță. Am discutat din start cu directoarea: «Domnule, nu o cocoloșiți, nu vreau să fie alintată, să fie așa pentru că e mică sau pentru că e fata mea!».

Asta a fost o grădiniță particulară, după care am transferat-o la o grădiniță de stat și erau două doamne educatoare: o doamnă foarte drăguță și foarte mămoasă și una mai comunistă, ca mine (râde). Pe Maria am dus-o la doamna comunistă și, culmea, Maria chiar o iubea. După care, la școală, clar, i-am spus doamnei învățătoare: «Doamnă, vă rog din suflet, nu o cocoloșiți!».

Consider că educația se face de acasă și am urmat sfatul mamei mele, și eu, și George, bineînțeles, ca Maria să aibă cei șapte ani de acasă, să spună «mulțumesc», «te rog frumos», să nu-mi ceară luna de pe cer, că vrea nu știu ce, să se tăvălească, a povestit Daniela Gyorfi pentru VIVA.

De asemenea, vedeta a explicat că și-a dorit ca fiica ei să iubească animalele și tot ce o înconjoară. În plus, a precizat că copilul trebuie protejat, mai ales la o vârstă fragedă, dar în același timp are nevoie de niște limite.

Deci, în sensul ăsta sunt comunistă, să nu fie răzgâiată. «Lasă, dom’le, copilul, că-i copil, lasă, lasă!» Nu am acceptat lucrul ăsta, pentru că nu mi se pare normal.

Educația se face acasă, trebuie să știe să se comporte în societate, să iubească animalele, să iubească florile, să ajute bătrânii. Sunt niște lucruri absolut firești. Așa am crescut eu, cu educație, așa am crescut noi și generația noastră și consider că diferența o face educația.

Este clar, când copilul este mic trebuie protejat, dar asta nu înseamnă că trebuie să-i dai luna de pe cer, să-și arunce jucăriile, să nu mai se bucure de nimic, să nu mai aprecieze nimic. Părinții nu sunt sclavii copiilor. Nu știu, așa am crescut, așa e crescută Maria. Cu un copil trebuie să discuți, a mai declarat artista.

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