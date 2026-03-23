Daniela Gyorfi, reacție tranșantă după valul de comentarii. Ce le-a spus celor care o atacă

Într-un domeniu în care imaginea joacă un rol la fel de important ca talentul, Daniela Gyorfi a reușit să rămână constant în centrul atenției. De-a lungul timpului, artista a fost adesea criticată pentru schimbările estetice, însă nu a evitat subiectul.

Ea a vorbit deschis despre alegerile făcute. Mai mult decât atât, a subliniat că fiecare intervenție a avut legătură cu propria stare de bine și cu încrederea în sine, nu cu dorința de a corespunde așteptărilor celor din jur.

De-a lungul anilor, Daniela s-a confruntat cu numeroase critici venite atât din partea presei, cât și din partea publicului. În schimb, a ales să răspundă mereu sincer și fără menajamente. Pentru ea, alegerile legate de aspectul fizic nu sunt dictate de opiniile celor din jur, ci de propria mulțumire și de respectul față de sine.

Artista vede îngrijirea personală și intervențiile estetice ca parte a unui stil de viață asumat. Pentru vedetă, sănătatea și starea de bine ocupă un loc important, mai ales într-o perioadă în care astfel de opțiuni sunt tot mai variate și la îndemână.

Daniela Gyorfi nu a încercat să impresioneze prin intervențiile estetice

„Am fost prima artistă care a recunoscut deschis această operație la sân, dar intervenții nu am decât la sân și, într-adevăr, proceduri estetice cu botox și acid hialuronic. Spre mirarea mea, răutățile sau criticile vin mai ales din partea femeilor. Până la urmă, nu este nimic rău în a-ți dori să arăți bine sau să îndrepți anumite lucruri pe care consideri că le poți îndrepta dacă ai această posibilitate. Sunt o femeie asumată, niciodată nu am spus că, vai, mi-am făcut operația de sân ca să… Nu, nu, pur și simplu pentru mine. Toate tratamentele mi le fac pentru mine”, a declarat artista, pentru Viva.

În ciuda vârstei și a timpului care nu iartă pe nimeni, blondina susține că grija față de corp și minte rămân cele mai importante aspecte. Daniela Gyorfi recunoaște că, deși nu mai arată ca înainte, asta nu a oprit-o niciodată să nu își dorească să facă schimbări care să îi aducă mai multă încredere în ea.