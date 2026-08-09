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Ploșnițe, haine distruse și zeci de mușcături. Vacanța unei familii de români în Bulgaria s-a transformat într-un coșmar

De: Denisa Crăciun 09/08/2026 | 10:47
Ploșnițe, haine distruse și zeci de mușcături. Vacanța unei familii de români în Bulgaria s-a transformat într-un coșmar
Experiență neplăcută la Nisipurile de Aur. Sursa foto Social media
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Este plin sezon estival. Tot mai mulți români pleacă în vacanțe în luna august, însă pentru o familie, s-a transformat într-un coșmar. Cazați la un hotel din Bulgaria, turiștii au avut parte de insecte și zeci de mușcături. 

Nisipurile de Aur este una dintre cele mai căutate destinații de vacanțe din Bulgaria. Tot mai mulți români aleg să meargă acolo pentru plajele superbe pe care le oferă, însă serviciile nu sunt întotdeauna la înălțimea așteptărilor turiștilor.

O postare din mediul online scoate la suprafață un detaliu îngrijorător. O familie de români a trecut printr-o experiență neplăcută, după ce un membru s-a trezit cu mușcături pe tot corpul, iar hainele erau distruse.

Vacanța unei familii de români în Bulgaria s-a transformat într-un coșmar

O postare publicată pe un grup de Facebook dedicat persoanelor care merg în vacanță în Bulgaria a tras un semnal de alarmă. Românul a explicat că s-a cazat la un hotel din stațiunea Nisipurile de Aur, iar încă din prima zi s-a trezit cu 31 de mușcături pe tot corpul. Inițial, a dat vina pe țânțari, însă abia mai târziu avea să afle realitatea.

Acum am plecat din Nisipurile de Aur – Hotel Bonita. Fugiți de acest hotel! În prima zi m-am trezit cu 31 de mușcături pe tot corpul. Am dat vina pe țânțari și pe faptul că am dormit cu ușa balconului deschisă, a scris românul.

Ulterior, situația de la cazare s-a agravat. El spune că numărul de mușcături a crescut semnificativ, iar apoi a descoperit că erau ploșnițe în pat.

După a doua noapte m-am trezit cu mușcături și mai multe. Ce am descoperit? Ploșnițe de pat. Am intrat în panică citind pe internet despre ele, a mai adăugat el.

Familia a decis să meargă la recepție pentru a sesiza problema, astfel că le-a fost pusă la dispoziție o altă cameră. În plus, pentru a evita răspândirea, hainele au fost puse în saci.

Pe scurt, am fost la recepție, ni s-a dat cameră nouă. Am pus totul în saci. Tot! Mai puțin telefonul și costumul de baie pe care îl aveam. Am mers și ne-am îmbrăcat «regește» de la tarabe, a povestit turistul.

Hotelul a distrus hainele turiștilor români

Problemele nu s-au oprit aici. În urma situației cu ploșnițele, hotelul s-a oferit să spele hainele turiștilor. Totuși, asta a dus la o altă dezamăgire. Hainele s-au decolorat, astfel că, în final, turiștii au fost nevoiți să le arunce.

S-au oferit să ne spele hainele așa cum trebuie în aceste cazuri (60 de grade). Acum, la plecare, ne-au adus sacii cu hainele spălate. Le-au pus la grămadă. Tot ce aveam alb s-a transformat într-o culoare «minunată»… deci totul la gunoi. Ne-am enervat maxim și am cerut să discutăm cu managerul hotelului. Răspunsul? Să fim fericiți că nu ne dau ei în judecată pentru că am adus noi ploșnițele și că le-am compromis două camere!, a relatat românul.

De asemenea, în finalul postării, acesta a precizat că au avut rezervate trei camere, însă doar într-una dintre ele au făcut descoperirea îngrozitoare.

Noi am avut trei camere. Doar una cu aceste ploșnițe, adulte, care ieșeau de sub saltea, de după tăblia patului. Deci povestea nu e nouă…..ouă, larve…. Concediul tuturor s-a dus, eu sunt efectiv «pictată» pe tot corpul, haine la gunoi. Îmi strălucesc doar sandalele pline de strasuri. Al meu a devenit «boss-ul». Scrie pe tricou. Deci VIDA BONITA!!!, a încheiat turistul.

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