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Turiști păcăliți de agenția de turism. Au plătit 3.540 de euro pentru o vacanță în Bulgaria la care nu au mai ajuns

De: Andreea Stăncescu 06/08/2026 | 21:43
Turiști păcăliți de agenția de turism. Au plătit 3.540 de euro pentru o vacanță în Bulgaria la care nu au mai ajuns
Turiștii au fost păcăliți de agenția de turism / Sursa foto: Pexels
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Vacanța de vară s-a transformat într-o mare dezamăgire pentru sute de turiști care plănuiseră să își petreacă concediul pe litoralul Bulgariei. Cu foarte puțin timp înainte de plecare, aceștia au fost anunțați că zborurile charter și pachetele turistice au fost anulate, deși vacanțele fuseseră achitate integral cu luni înainte.

Printre persoanele afectate se află și o familie din Ungaria, care investise 3.540 de euro într-un sejur de două săptămâni la Sunny Beach. Rezervarea fusese făcută încă din luna ianuarie și includea transportul dus-întors cu avionul, taxele aferente, transferurile și cazarea într-un hotel all inclusive. Cu doar o zi înainte de plecare, familia a primit un mesaj prin care era informată să nu se mai prezinte la aeroport, deoarece călătoria fusese anulată.

Sursa foto: Pexels

Turiștii nu au plecat în vacanța mult așteptată

Problemele nu s-au oprit aici. După notificarea primită, turiștii spun că nu au mai reușit să ia legătura cu agenția de turism. Telefonul nu mai răspundea, iar ulterior clienții au fost informați prin e-mail că serviciile contractate nu vor mai fi oferite. În același mesaj se preciza că nici apelurile telefonice nu vor mai fi preluate.

Mai mulți turiști au decis să verifice direct la hotelurile din Bulgaria dacă rezervările lor mai sunt valabile. Spre surprinderea lor, au descoperit că acestea fuseseră deja anulate. Astfel, mulți s-au trezit fără transport și fără cazare, în ciuda faptului că achitaseră integral pachetele turistice.

Situația i-a afectat inclusiv pe cei care se aflau deja în stațiunile bulgărești. În lipsa zborurilor charter pentru întoarcerea acasă, aceștia au fost transportați cu autocarele spre Budapesta și Debrecen. Traseul a inclus tranzitarea Serbiei, ceea ce a creat dificultăți pentru unii pasageri care aveau asupra lor doar cărți de identitate și nu se așteptau să părăsească spațiul Schengen.

Între timp, sute de persoane încearcă să afle dacă își vor recupera banii. Un grup creat pe Facebook pentru turiștii afectați a adunat rapid câteva sute de membri, care schimbă informații despre situație și despre eventualele demersuri legale. Până în prezent, compania care a organizat pachetele turistice nu a oferit explicații publice privind anulările, iar clienții așteaptă în continuare clarificări și rambursarea sumelor plătite.

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