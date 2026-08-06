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Florin Ristei a vrut sa o impresioneze pe iubi cu un buchet…modest! Prezentatorul de la Neatza a compensat cu pupici în mijlocul străzii

De: Adrian Vâlceanu 06/08/2026 | 20:50
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Florin Ristei trece din nou prin fiorii iubirii! E îndrăgostit lulea de o fată, antrenoare de fitness. CANCAN.RO i-a suprins pe Florin Ristei și iubita lui, Andreea Ramona, în timpul unui flirt din acela frumos, de început de relație. El a venit cu flori (mă rog, dacă și alea se pot numi flori… poate floricele…) a pupat-o, a dezmierdat-o pe obraz, ea chicotește încântată. Zici că sunt în curtea unui liceu, nu altceva!

Florin Ristei, 38 de ani, este membru în echipa Super Neatza. De asemenea, pentru cei care nu știu sau poate au uitat, Ristei e și băiatul cu piesa „Ea este Dana, colega mea”, un hit din anul 2000, când Ristei avea 13 ani (dar părea de opt 😀). A câștigat X Factor în 2013, a devenit și mai cunoscut, a fost cu Naomi Hedman, superba tânără de profesie model, sau cu Yasmin Awad, o altă tânără spectaculoasă din showbiz.

Iubi a lui Ristei traversează cu buchetul în brațe

Are peste 500.000 de followeri pe Instagram, dar stați potolite fetelor, nu încercați un follow cu follow back, cel puțin nu pe moment, pentru că Ristei este îndrăgostit de o antrenoare de fitness, Andreea Ramona și nu e o perioadă bună. Despre ce e vorba?

Florin Ristei i-a adus iubitei „floricele”

Ristei e atât de îndrăgostit, că postează poze din alea editate pe Instagram, cu el și iubi sărutându-se pe paddleboard la mare, îmbrățișați într-un singur organism (acvatic). Mai grav, Ristei e atât de îndrăgostit că i-a pregătit iubitei un tort într-o super locație, i-a cântat, i-a făcut o dedicație, o iubește de nu mai poate, se pare că treaba merge ca pe roate!

Și cel mai mare indiciu că o iubește e că i-a adus flori. Adică, nu era suficient că a venit el (Florin) la întâlnire, a mai adus și flori! După care a sărutat-o pe stradă!!! Ce bărbat știți să se sărute pe stradă, fetelor? Pe bune? Bărbații se jenează atât de mult să-și arate afecțiunea în public, încât ar fi în stare mai degrabă să meargă 200 de km cu mașina, să găsească un loc pustiu la munte și să-și sărute fata acolo.

A pupat-o în plină stradă!

Ei bine, nu. Ristei a venit cu florile (un buchet destul de low-cost așa… pe bune, Florin, fata merita ceva mai acătării…) poartă ochelari de soare și are pe cap o șepcuță (probabil ca să nu fie recunoscut când sărută fata). Pentru că da, asta avea de gând. O drăgălește puțin, o sărută, ea pare topită, ia florile și pleacă înapoi de unde venise. În timp ce traversează, Ristei găsește de cuviință să-i mai spună câteva cuvinte dulci, sau poate i-a făcut niște mansplaining, gen: „să le pui și tu într-o vază cu apă, să nu se ofilească”, pentru că fata râde. Cât despre Ristei, râde și el, pare fericit, a făcut ditamai gestul dramatic. Așa, bro, așa progresăm. Data viitoare vii cu brățara prieteniei!

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NU RATA!

FLORIN RISTEI ȘI ANTRENOAREA BRUNEȚICĂ AU BIFAT PRIMA VACANȚĂ ÎN DOI. DUPĂ CE CANCAN I-A PRINS ÎMPREUNĂ, VEDETA DE LA NEATZA ȘI-A ASUMAT PUBLIC RELAȚIA



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