Româncă în lacrimi după ce soțul a dispărut: „Îl venerează pe un alt bărbat și nu mai vrea să se întoarcă acasă”

O femeie de România a ajuns în pragul disperării după ce soțul ei ar fi fost racolat de o sectă din Turnu Severin. Bărbatul a plecat de acasă, și-a abandonat soția și cei trei copii, iar de 10 zile nimeni nu mai știe nimic de el.

În speranța că își va aduce soțul acasă, femeia a lansat un apel disperat pe o rețea de socializare. Aceasta susține că tatăl copiilor ei a plecat de acasă în urmă cu 10 zile, fiind racolat de doi indivizi dintr-o sectă. Cei trei ar fi vorbit timp de un an, iar recent l-ar fi convins pe acesta să facă parte din gruparea lor.

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Femeia susține că sectanții ar fi venit special din Bradford, Anglia, și l-au luat pe bărbat la ei acasă, în Turnu Severin. La întoarcere, acesta ar fi fost un om de nerecunoscut, complet schimbat, nimeni nu se mai putea înțelege cu el.

„Cine cunoaște aceste persoane vă rog să mă contactați, este o noțiune de timp între viață și moarte. Acești doi sectanți l-au racolat pe soțul meu și de 10 zile nu știm nimic de el. Acești oameni au vorbit timp de un an de zile cu soțul meu, spălându-l efectiv pe creier și învățându-l că familia și cei trei copii nu înseamnă nimic în fața lui Dumnezeu, precum și că noi suntem conduși de diavol. Ei au venit special pentru el din Bradford și l-au chemat la ei acasă, în Turnu Severin. Când s-a întors de acolo, a venit complet schimbat și nu ne mai suportă, susținând că suntem satane”, a scris femeia în mediul online.

Ulterior, acesta a plecat din nou de casă, de data acesta cu gândul se a se muta definitiv în casa acelor oameni, pentru a începe o viață nouă alături de „Creatorul”, cel care ar fi fost liderul grupării. Bărbatul este de negăsit de 10 zile.

„Ulterior, a plecat iar la ei pentru a se muta definitiv în casa lor, lăsându-și familia în urmă pentru a începe o viață nouă cu aceste persoane și susținând că acest om, Toni Anton, este chiar „Creatorul”. Noi, familia lui, nu știm ce scop au acești oameni de nu-i dau voie de 10 zile să ia legătura cu noi; nu știm ce sectă sunt și ce urmăresc”, a adăugat aceasta.

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