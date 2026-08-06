Dan Negru a explicat de ce românii exagerează la all inclusive. Postarea a devenit virală

Dan Negru își petrece vacanța de vară în Turcia, iar experiența dintr-un resort all inclusive i-a oferit ocazia să deschidă o discuție despre evoluția turismului și despre obiceiurile pe care le au turiștii atunci când aleg acest tip de sejur. Prezentatorul TV a publicat pe rețelele de socializare un material video în care a combinat impresiile din concediu cu informații despre dezvoltarea industriei turistice din această țară, subiect care a stârnit numeroase reacții în mediul online.

Aflat într-unul dintre resorturile de pe litoralul turcesc, Dan Negru a explicat că succesul de care se bucură Turcia în domeniul turismului nu este întâmplător, ci reprezintă rezultatul unor măsuri adoptate în urmă cu mai mulți ani. În opinia sa, autoritățile au avut un rol important în transformarea stațiunilor de pe coastă în unele dintre cele mai căutate destinații de vacanță din Europa și din lume.

Dan Negru a explicat de ce românii exagerează la all inclusive

Prezentatorul a susținut că dezvoltarea hotelurilor și a complexelor turistice a fost încurajată prin politici care au sprijinit investițiile în domeniu. Acesta a amintit faptul că numeroase resorturi au fost construite pe terenuri puse la dispoziția investitorilor, măsură despre care spune că a contribuit decisiv la extinderea industriei ospitalității și la atragerea unui număr tot mai mare de vizitatori în fiecare sezon estival.

În același timp, Dan Negru a vorbit și despre apariția conceptului de all inclusive, devenit în ultimii ani una dintre cele mai populare opțiuni pentru turiștii care își doresc o vacanță fără griji. Acest sistem presupune ca mesele, băuturile și o mare parte dintre serviciile oferite de hotel să fie incluse în prețul sejurului, motiv pentru care milioane de persoane aleg anual astfel de pachete turistice.

„Jumătate de planetă moare de foame și jumătate se chinuie să slăbească… Aștept cina la un all-inclusive, undeva în Turcia, și noi, românii, ne umplem farfuriile. Avem mult de recuperat din birurile pe care ni le-au luat ei”, a transmis Dan Negru.

Pornind de la atmosfera din resort, prezentatorul a făcut și o observație legată de comportamentul turiștilor aflați în vacanță. El a remarcat că, în cadrul meselor tip bufet suedez, mulți dintre cei cazați aleg să își încarce farfuriile cu mai multă mâncare decât consumă în mod obișnuit. În opinia sa, acest comportament poate fi întâlnit frecvent și în rândul românilor care își petrec concediile în stațiunile all inclusive.

Subiectul a generat numeroase comentarii pe rețelele de socializare, unde internauții au împărtășit propriile experiențe din vacanțele petrecute în Turcia sau în alte destinații renumite pentru resorturile all inclusive. Unii au fost de acord cu observațiile făcute de prezentator, considerând că mesele tip bufet îi determină pe mulți turiști să ia mai multă mâncare decât au nevoie, în timp ce alții au apreciat că fiecare își gestionează vacanța după propriile preferințe.

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