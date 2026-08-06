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O bătrână de 75 ani, la un pas să piardă 50.000 de lei. A fost păcălită de doi escroci

De: Andreea Stăncescu 06/08/2026 | 17:24
O bătrână de 75 ani, la un pas să piardă 50.000 de lei. A fost păcălită de doi escroci
O pensionară era la un pas să piardă 50.000 de lei
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O pensionară din București a fost la un pas să piardă o sumă importantă de bani după ce a fost înșelată printr-o metodă bine pusă la punct de doi tineri originari din Republica Moldova. Cei doi s-au prezentat telefonic drept reprezentanți ai unei instituții bancare și ai Poliției Române, încercând să o convingă că economiile sale sunt în pericol.

Totul s-a petrecut pe 3 august, când femeia, în vârstă de 75 de ani, a primit un apel în care i s-a spus că pe numele său ar fi fost solicitat un credit, iar conturile bancare i-ar fi fost compromise. Pentru a-și proteja banii, escrocii au convins-o să retragă din bancă 50.000 de lei și i-au explicat că suma urma să fie ridicată de un presupus reprezentant autorizat, care ar fi dus-o într-un loc sigur.

Ulterior, cei doi au revenit cu un nou apel și i-au cerut să retragă și restul economiilor, motivând că toate fondurile trebuie securizate. Deși a urmat indicațiile primite, femeia a anunțat între timp polițiștii de la Secția 22, care au organizat o acțiune pentru prinderea suspecților.

„Din cercetările și investigațiile efectuate s-a stabilit că, în ziua de 3 august a.c., femeia ar fi fost contactată telefonic de două persoane care și-ar fi atribuit, în mod mincinos, calitățile de polițist și reprezentant al unei instituții bancare. Aceștia i-ar fi comunicat că, pe numele său, ar fi fost formulată o cerere de credit și că, în consecință, conturile bancare i-ar fi fost compromise”, a anunțat Poliția Capitalei, într-un comunicat.

sursă foto: Facebook

Tânărul de 24 de ani a fost prins în flagrant

A doua zi, un tânăr de 24 de ani s-a prezentat la locuința victimei, pretinzând că este curier al unei instituții bancare și a venit să ridice plicul cu bani. În clipa în care a primit suma, acesta a încercat să fugă, însă a fost imobilizat imediat de oamenii legii aflați în apropiere. În același timp, a fost identificat și un alt suspect, în vârstă de 29 de ani, despre care anchetatorii cred că supraveghea zona pentru a se asigura că planul decurge fără probleme.

Cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ulterior judecătorii au decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Ancheta continuă sub acuzația de înșelăciune.

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