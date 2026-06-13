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După 21 de ani de muncă, o româncă a depus dosar de pensionare pentru limită de vârstă, la 62 de ani. Ce pensie a primit

De: Irina Vlad 13/06/2026 | 08:42
După 21 de ani de muncă, o româncă a depus dosar de pensionare pentru limită de vârstă, la 62 de ani. Ce pensie a primit
După 21 de ani de muncă, o româncă a depus dosar de pensionare pentru limită de vârstă, la 62 de ani. Ce pensie a primit
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O vechime scurtă în muncă nu le aduce automat o pensie mică seniorilor. Cazul româncei care după 21 de ani de muncă și-a depus dosar de pensionare la 62 de ani spulberă acest mit și demonstrează cum funcționează, de fapt, noua lege a pensiilor din România.

În mod normal, un român care se pensionează după 21 de ani de muncă primește o pensie minimă garantată de stat (în valoare de 1.415 lei), însă o româncă a făcut excepție de la regulă datorită salariului mare de-a lungul carierei și a celor 9 ani lucrați în condiții deosebite de muncă.

Noua lege a pensiilor din România acordă puncte în plus pentru anii de muncă ce depășesc pragul de 25 de ani. Având doar 21 de ani de activitate, românca a pierdut aceste bonusuri. Însă, contributivitatea și grupele de muncă pot asigura un trai decent chiar și pentru cei care nu au apucat să strângă stagiul complet de cotizare de 35 de ani.

Ce pensie a primit românca după 21 de ani de muncă

În 2026, pensia medie în România este de 2.821 de lei. Valoarea pensiei depinde de nivelul salariului, durata totală a activității și încadrarea în grupe speciale de muncă. Un salariu brut mai mare înseamnă rețineri mai mari pentru asigurările sociale (CAS), ceea ce înseamnă că fiecare lună cu contribuții mari crește punctajul lunar și, implicit, punctajul anual.

După 21 de ani de muncă, o româncă a depus dosar de pensionare pentru limită de vârstă, la 62 de ani. Ce pensie a primit/ sursă foto: Facebook

În cazul româncei, salariul mult peste medie și 9 ani de muncă în condiții deosebite i-au permis să strângă 34,8 puncte în doar 21 de ani, o performanță pe care alți seniori o ating abia după 35-40 de ani de muncă pe salariul minim. Având doar 21 de ani de muncă, femeia s-a pensionat pentru limita de vârstă la 62 de ani.

Pentru că a lucrat timp de 9 ani în condiții deosebite, românca a primit 4 luni la stagiul de cotizare pentru ficare an lucrat. Aceste luni suplimentare i-au permis să iasă la pensie mult mai devreme. Pentru activitatea desfășurată în condiții deosebite de muncă, Legea 360/2023 acordă un bonus de 0,25 puncte suplimentare pentru fiecare lună lucrată.

După 21 de ani de muncă, o româncă a depus dosar de pensionare pentru limită de vârstă, la 62 de ani. Ce pensie a primit/ sursă foto: Facebook

Pensionara a primit 8,9 puncte pentru condiții de muncă speciale, apoi 1,9 puncte pentru pensia suplimentară și alte 2 puncte pentru grupe. La acestea s-au adăugar 21,7 puncte de contributivitate.

În prezent, românca are o pensie brută în valoare de 2.820 de lei/lună (dublu față de pensia minimă), obținută prin înmulțirea celor 32,8 puncte acumulate cu valoarea punctului de referință (81 de lei). În România, pensiile mai mici sau egale cu 3.000 de lei nu sunt impozitate și nu li se aplică alte rețineri.

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