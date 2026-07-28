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Imagini terifiante pe Transfăgărășan! Un bărbat nu a observat ursul aflat la câțiva centimetri

De: Denisa Crăciun 28/07/2026 | 13:31
Imagini terifiante pe Transfăgărășan! Un bărbat nu a observat ursul aflat la câțiva centimetri
Urs pe Transfăgărășan/ sursa foto: captură video
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Un bărbat a avut parte de o experiență teribilă. Acesta se afla pe Transfăgărășan, atunci când un urs i-a dat târcoale, însă și-a dat seama abia după câteva momente. Videoclipul a fost publicat în mediul online, a devenit viral și scoate la suprafață un aspect îngrijorător: numărul tot mai mare de urși care atacă oamenii.

Au apărut în mediul online imagini terifiante de pe Transfăgărășan. Videoclipul surprinde momentul în care un urs s-a apropiat la câțiva centimetri de un turist. Întors cu spatele, acesta nu și-a dat seama că animalul aproape că îl atinge. Când l-a observat, bărbatul a fugit speriat în mașină.

Un bărbat nu a observat ursul aflat la câțiva metri distanță de el

În ultima perioadă, tot mai mulți urși au fost surprinși atât în apropierea orașelor, cât și pe Transfăgărășan. De curând, un videoclip publicat pe rețelele de socializare scoate la suprafață această realitate. Pericolul este din ce în ce mai mare și asta pentru că un turist nici nu și-a dat seama că în spatele său se afla ursul.

Videoclipul arată cum bărbatul stătea liniștit, iar animalul s-a apropiat foarte mult de picior, iar apoi s-a îndepărtat. Ulterior, câteva zeci de secunde mai târziu, acesta s-a apropiat din nou de turist, iar atunci l-a observat și el. S-a panicat, a fugit spre mașină și s-a adăpostit acolo. Totuși, nu este singurul caz de acest fel în România și par să fie din ce în ce mai multe.

O ursoaică a fost zărită în curtea unui liceu din Sibiu

Luni, 27 iulie, în cursul dimineții, o ursoaică a fost zărită în curtea unui liceu din Sibiu. Animalul cântărea nici mai mult, nici mai puțin de 100 de kilograme, așadar din cauza pericolului la care au fost supuși, locuitorii au fost alertați prin intermediul unui mesaj Ro-Alert. La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD, însă s-a solicitat ajutorul unui vânător și a unui medic veterinar.

Cei care au intervenit rapid au tranchilizat-o pe ursoaică, au imobilizat-o în cușcă, iar apoi s-au făcut demersurile pentru relocare. Totuși, acțiunea a fost grea de realizat, cu atât mai mult că animalul a pătruns chiar și în grădina unui localnic.

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