Igor Cuciuc, profund emoționat de gestul făcut pentru fiica lui: „Nu există durere mai mare”

Durerea lui Igor Cuciuc (42 de ani) este la fel de apăsătoare ca în ziua în care și-a pierdut fiica. De această dată, artistul din Republica Moldova a fost copleșit de emoții după ce a aflat ce au făcut colegii și profesorii Andreei Cuciuc în ziua unui examen important.

Au trecut aproape doi ani de la tragedia care i-a schimbat viața pentru totdeauna, însă numele Andreei Cuciuc continuă să fie rostit cu aceeași dragoste de cei care au cunoscut-o. Tânăra ar fi trebuit să fie alături de colegii ei la examenul de absolvire, însă destinul i-a frânt mult prea devreme toate visele.

Igor Cuciuc, profund emoționat de gestul făcut pentru fiica lui

Chiar și în lipsa ei, colegii au vrut să demonstreze că Andreea face în continuare parte din generația lor. În sala de examen au lăsat liber locul pe care ar fi trebuit să stea tânăra, iar pe bancă au așezat un mesaj care spune tot despre dorul pe care îl poartă în suflet.

”Rezervat. Pentru că o parte din tine va fi mereu pe scenă cu noi. Ne lipsești și te simțim aproape”, este mesajul scris de colegii Andreei Cuciuc.

Când a văzut imaginile, Igor Cuciuc a cedat emoțional. Artistul a spus că nu există cuvinte care să descrie ceea ce a simțit în acel moment, mai ales când și-a dat seama că fiica lui continuă să trăiască în amintirea colegilor și profesorilor care au iubit-o.

”Cât de dureros Doamne… La examenul de stat la Dirijat Coral, colegii și profesorii ți-au păstrat scaunul rezervat. Nu te-au uitat. Gestul lor arată că te poartă în suflet și că vei rămâne mereu parte din sufletul colegilor și a catedrei tale iubite care a fost ca și familia ta. Doamne, cât de greu este de acceptat… Nu există durere mai mare. Veșnic în inimile noastre”, a scris Igor Cuciuc, pe rețelele de socializare.

Artistul nu renunță!

În spatele durerii, Igor Cuciuc continuă însă o luptă pe care nu o va abandona niciodată. Artistul încearcă de aproape doi ani să afle exact ce s-a întâmplat cu fiica lui și susține că toate demersurile făcute până acum pentru reluarea cercetărilor au fost respinse.

”Menționăm că solicitarea de a o exhuma pe fiica noastră, Andreea, a fost refuzată de trei ori, fapt care ne provoacă o durere profundă 💔 și ne împiedică să aflăm adevărul despre circumstanțele în care și-a pierdut viața copilul nostru”, a declarat Igor Cuciuc, pe TikTok.

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