Motivul pentru care Igor și Diana Cuciuc nu pot exhuma trupul fiicei lor! Autoritățile îi blochează: „Eu vreau doar să fac dreptate”

A trecut un an și jumătate de când Andreea Cuciuc s-a stins din viață, iar părinții ei încă nu au liniște. Aceștia suspectează că multe lucruri legate de moartea fiicei lor sunt ținute ascunse, așa că cer exhumarea Andreei. Au făcut de trei ori cereri către autoritățile din Republica Moldova, însă au fost refuzați de fiecare dată. Lucru ce le-a ridicat și mai multe semne de întrebare.

Singura fiică a lui Igor Cuciuc a murit anul trecut, la doar 17 ani. Adolescenta se afla la petrecerea de Balul Bobocilor atunci când a început să se simtă rău și a căzut ca secerată din picioare. În ciuda eforturilor medicilor de a o salva, pentru Andreea nu s-a mai putut face nimic. Decesul subit al Andreei a rădicat numeroase semne de întrebare pentru părinți.

Igor și Diana Cuciuc cer exhumarea trupului fiicei lor

A trecut un an și jumătate de când Andreea Cuciuc a murit subit, iar părinții ei încă nu își găsesc liniștea. În cadrul unui podcast recent, Igor și Diana Cuciuc au făcut noi declarații cutremurătoare. Aceștia aduc acuzații autorităților din Republica Moldova, pe care le acuză că ascund adevărul pentru a proteja anumite persoane implicate în caz, fiind vorba despre nepotul lui Nicolae Botgros, Cristi Botgros.

Cei doi își doresc să exhumeze trupul fiicei lor pentru a preleva probele necesare pentru o expertiză toxicologică. Au făcut până acum trei cereri în acest sens și fiecare dintre ele a fost refuzată.

„Igor Cuciuc: Sigur că, noi ca părinți, suntem îndurerați și vrem să aflăm până la urmă adevărul, de ce instanțele ascund moartea Andreei, ce s-a întâmplat, de ce nu ne dau posibilitate să facem exhumare… Ne transmit acasă amenințări prin scrisori din partea familiei… știți de cine vorbesc… și cer sume mari de bani din partea noastră, pentru că noi le-am murdărit numele, dar noi suntem părinți care căutăm adevărul și din start am avut întrebări fără răspuns. Diana Cuciuc: Noi mergem până în pânzele albe ca să aflăm adevărul. De ce a murit copilul meu? Expertiza toxicologică nici nu au făcut-o, scrie clar. Ei încearcă să ne intimideze, dar noi nu cedăm, mergem mai departe cu puterile pe care le avem”, au declarat părinții Andreei.

„Vreau doar să fac dreptate”

Suspiciunile părinților Andreei au pornit după ce la câteva luni după decesul acesteia au început să primească informații de la persoane care s-au aflat în localul unde a avut petrecerea. Se pare că unii martori spun că tinerei i-ar fi fost pusă o substanță în pahar.

„Noi am cerut de trei ori exhumarea Andreei și am fost refuzați de 3 ori. Și de 3 ori am cerut video-ul de la local și au zis că nu pot să ni-l dea, ci să-l vedem la fața locului. Am fost și l-am văzut. De la ora 18 până 20 este video, de la 20 la 21 nu e, de la 21 până la 22 este iar. Ori este, ori nu este?! Noi o să mai mergem la poliție să cerem video-ul să îl dăm la un expert să-l verifice. Eu nu caut acum răzbunare pe nimeni, eu vreau doar să fac dreptate, să stau liniștit. Suntem părinți îndurerați! Numai noi știm câtă durere purtăm în suflet și ce povară avem în casa noastră. Nu putem găsi adevărul. Pe noi ne-a telefonat cineva… persoane foarte apropiate de la medicina legală, care ne-au spus că s-au găsit substanțe toxice în sângele Andreei Cuciuc. Noi vrem să aflăm adevărul, pentru că este unica fiica a noastră și noi trebuie să știm adevărul, ce s-a întâmplat, de ce a murit ea și persoana care a omorât-o trebuie să stea la pușcărie, noi asta vrem. Noi nu vrem nicio răzbunare. Suntem atacați și noi din partea mamei băiatului. Am primit cuvinte foarte murdare”, a mai spus Igor Cuciuc.

