Mormântul Andreei Cuciuc a fost vandalizat. Igor, tatăl tinerei, e devastat: ”I-au mutat crucea”

Familia Cuciuc este devastată după cea mai recentă descoperire. Cei doi soți care și-au pierdut fiica în urmă cu doi ani, au găsit mormântul vandalizat. Imaginile au fost postate chiar de mama Andreei, tânăra care s-a stins din viață la doar 17 ani.

Igor Cuciuc, celebrul artist de muzică populară solicită autorităților să ia măsuri după incidentul șocant care s-a petrecut chiar înainte de sărbători. Cântărețul a găsit mormântul fiicei sale aproape distrus. Crucea a fost mișcată, semn că cineva a încercat să o smulgă. Totodată, florile de la locul de veci au fost răsturnate.

Mai mult decât atât, în timp ce filma, mama adolescentei a observat că icoana a fost furată, iar sticla de la fotografia tinerei a fost spartă. Scena șocantă nu se termină aici, întrucât s-au găsit și urme de pași și câteva lumânări stranii. Martorii spun că ar fi vorba despre practicarea unor ritualuri oculte.

„Lume, ce se întâmplă? Cum să vii la mormântul Andreei și să distrugi? Oare cine face lucrul acesta… Doamne, fă dreptate! ”, a scris artistul pe Facebook.

Astfel de incidente au avut loc și în trecut

Diana, soția lui Igor Cuciuc, a mărturisit că nu este prima oară când mormântul fiicei sale este vandalizat. Femeia a relatat că în perioada Anului Nou, mai mulți copii au dansat, au băut șampanie și au chiuit pe locul de veci.

„Urmează să luăm video de pe camere să vedem măcar cine a intrat, cine a ieșit, la ce oră, dar să știți că nu este pentru prima dată așa ceva. Vă zic, de pe 15 septembrie, noi cam în fiecare săptămână, dar ca ieri…nu avem cuvinte. De zeci de ori, noi avem și filmulețe și poze, pur și simplu nu le-am pus că na, ne gândeam că poate cineva, sunt copii care se joacă. Dar acolo a fost din prima seară, după ce am îngropat-o pe Andreuța, la ora 10:00-11:00 noaptea, noi avem înregistrări, oameni care au văzut. Adică sunt foarte mulți, sticle de șampanie, de bere, țigări. Am înțeles că într-o seară, acolo, a fost un grup de copii, au dansat pe mormânt, au servit, au chiuit, asta a fost înainte de Anul Nou sau după”, a declarat Diana Cuciuc.

