Marele regret al Sandei Țăranu. Motivul real pentru care nu a avut copii

De: Andreea Stăncescu 31/05/2026 | 22:57
De ce nu a avut Sanda Țăranu copii
Dispariția fostei prezentatoare TV, Sanda Țăranu, la vârsta de 87 de ani, a adus multă tristețe în rândul celor care au urmărit-o de-a lungul anilor pe micile ecrane. Aceast a avut parte de un mariaj fericit alături de tenorul Nicolae Țăranu, alături de care a împărtășit aproape șase decenii de iubire și respect. Deși nu au avut copii, cei doi au format unul dintre cele mai longevive și admirate cupluri

Sanda Țăranu este considerată una dintre cele mai respectate figuri ale televiziunii românești, aceasta a lăsat în urmă o carieră impresionantă și o amintire puternică în memoria publicului.

De ce Sanda Țăranu nu a avut copii

După anunțul decesului, au reapărut în atenția publicului mărturisiri făcute de-a lungul timpului despre viața sa personală. Sanda Țăranu și Nicolae Țăranu au fost căsătoriți timp de 56 de ani, rămânând împreună până la decesul tenorului, în 2015. Cei doi nu au avut copii, însă au împărtășit una dintre cele mai longevive povești de dragoste din lumea artistică românească.

Fosta prezentatoare TV explica faptul că atât ea, cât și partenerul său iubeau copiii, însă programul profesional extrem de solicitant i-a făcut să creadă că nu ar putea oferi timpul și atenția necesare unei familii. Sanda Țăranu considera că responsabilitatea de a crește un copil presupune o implicare totală, iar acest lucru ar fi însemnat, cel mai probabil, renunțarea la cariera pe care o construia.

„Acum simt mai mult lucrul ăsta, atunci nu, pentru că munceam ca bezmeticii… Iubeam amândoi (nr. ea și soțul său) copiii, dar n-am fi vrut să-i lăsăm așa la joacă, pe stradă, cu cheia de gât, și noi să fim la serviciu. Probabil că eu m-aș fi lăsat de meserie”, a povestit Sanda Țăranu în urmă cu ceva timp.

Sanda și Nicolae Țăranu

Povestea de dragoste dintre cei doi a început pe litoralul românesc, când Sanda era încă adolescentă. Întâlnirea s-a transformat într-o relație solidă, bazată pe afecțiune, încredere și respect reciproc. Cei doi au rămas împreună aproape șase decenii, iar fosta crainică vorbea adesea despre importanța respectului într-o căsnicie, considerând că acesta este la fel de important ca iubirea.

„Dragostea nu e suficientă, este foarte mare nevoie de respect. Să-i respecți celuilalt tabieturile, liniștea, cariera”, spunea fosta crainică.

