Se vinde hotelul-simbol al stațiunii Sinaia. Suma care se cere este uriașă

De: Denisa Crăciun 31/05/2026 | 22:46
Hotel din Sinaia scos la vânzare/ sursă foto: Facebook
Un hotel emblematic din Sinaia este scos la vânzare. Anunțul a fost publicat pe site-ul unei agenții imobiliare, iar suma pe care trebuie să o scoată din buzunar cei interesați este uriașă.

Clădirea istorică pusă la vânzare a fost construită în anul 1914. Imediat după inaugurarea sa, cei răniți în Primul Război Mondial erau tratați acolo. Ulterior, s-a transformat într-un hotel renumit. Are 200 de locuri de cazare, iar acum, la ani distanță, un anunț publicat pe un site al unei agenții imobiliare arată că a fost scos la vânzare. Costul este unul uriaș, însă poate fi o investiție perfectă pentru cei care își doresc să ducă tradiția mai departe și să găzduiască turiștii.

Un simbol al stațiunii Sinaia se vinde

Hotelul Păltiniș din Sinaia, o emblemă pentru Valea Prahovei a fost scos la vânzare. Acesta se vinde cu nici mai mult, nici mai puțin de 4,8 milioane de euro. Clădirea a fost construită în anul 1914 și este situată pe Bulevardul Carol I., nr 67. În plus, are 200 de locuri de cazare, iar suprafața este de 1.707 metri pătrați. De asemenea, are un teren de peste 15.500 de metri pătrați. Proprietatea include hotelul, o casă de locuit și trei anexe, conform anunțului.

Mai mult decât atât, hotelul în sine dispune de 64 de camere duble, 6 camere single, 3 apartamente și 13 garsoniere. Toate cele menționate beneficiază de facilități moderne precum băi proprii, televizoare prin cablu și chiar minibar.

Istoria hotelului Păltiniș din Sinaia

Pe lângă oferta impresionantă, povestea are o însemnătate aparte. Imediat după inaugurarea clădirii în anul 1914, oamenii răniți în Primul Război Mondial erau tratați acolo, astfel devenise centru de recuperare pentru soldați. De asemenea, în perioada interbelică, a trecut sub administrarea Asociației Virtutea Militară de Război și atunci a fost renovată.

Ulterior, viitorul rege Carol al II-lea, pe atunci având statut de prinț moștenitor, a sprijinit financiar și a donat 500 de lei-aur ca președinte onorific al organizației. Imobilul și-a păstrat de-a lungul anilor statutul de centru medical, având la un moment dat o bază de tratament balnear. Din anii 80, a fost transformat în hotel, însă a păstrat mulți ani facilitățile dedicate relaxării și tratamentului. Astfel, a adunat mii de turiști, fiind una dintre cele mai cunoscute unități de cazare din Valea Prahovei.

