Cât costă o noapte de cazare pe Valea Prahovei de Rusalii. Prețurile au crescut în Sinaia, Bușteni și Predeal

De: Emanuela Cristescu 27/05/2026 | 22:04
Sursa foto Envato
Vacanța de Rusalii vine cu prețuri de fițe pe Valea Prahovei! Românii care vor să dea o fugă la munte la început de iunie trebuie să pregătească un buget serios, pentru că hotelierii au mărit tarifele.

Sinaia, Bușteni, Azuga și Predeal sunt deja luate cu asalt de turiștii care vor câteva zile de relaxare la aer curat. Cei mai mulți caută hoteluri cu SPA, piscină și servicii premium, iar unitățile de cazare care oferă astfel de facilități sunt aproape ocupate complet.

Românii nu renunță la vacanța de Rusalii sub nicio formă

Reprezentanții din turism au spus că gradul de ocupare ar putea ajunge până la 90% în anumite stațiuni, semn că românii nu renunță la vacanțe nici atunci când trebuie să plătească mai mult.

„Pentru minivacanţa de Rusalii 2026, estimările din industria turismului arată că gradul de ocupare pe Valea Prahovei va varia între 70% şi 90% în funcţie de staţiune, categorie şi tipul unităţii de cazare.

Hotelurile mari din Sinaia şi Azuga sunt cele mai căutate, în timp ce pensiunile şi vilele independente au un ritm de rezervare mai moderat”, au spus reprezentanții din turism.

Față de anul trecut, tarifele au crescut cu până la 20%, mai ales în hotelurile de 3 și 4 stele care includ acces la SPA, mic dejun și diferite pachete pentru weekend.

„Comparativ cu 2025, preţurile pentru Rusalii 2026 sunt estimate cu aproximativ 10%-20% mai mari, în special în hotelurile de 3 şi 4 stele care INCLUDE mic dejun, acces SPA sau pachete tematice”, au mai spus ei.

Prețurile nu sunt mici deloc

Dacă în 2025 găseai camere duble între 250 și 450 de lei pe noapte, acum aceleași camere costă mult mai mult, iar hotelurile premium au ajuns să ceară chiar și 900 de lei pentru o singură noapte de cazare.

Cu toate acestea, turiștii continuă să își facă rezervări fără să stea prea mult pe gânduri. Hotelurile cu zone de relaxare, piscine încălzite și masaje sunt primele care se ocupă, iar administratorii spun că interesul este mai mare decât se așteptau.

„Tendinţa continuă evoluţia observată în 2025 şi începutul lui 2026, când turiştii au preferat hotelurile cu SPA, piscină şi servicii integrate”, se mai arată în analiza publicată de APDT.

Hotelierii au spus că apropierea de București și vremea bună îi fac pe mulți să aleagă Valea Prahovei pentru weekendul prelungit, chiar dacă prețurile sunt tot mai piperate.

„În ciuda preţurilor mai ridicate, interesul pentru Valea Prahovei rămâne puternic datorită apropierii de Bucureşti, evenimentelor organizate în judeţ şi vremii favorabile de început de vară”, mai menționează analiza APDT.

Așa că, pentru cei care încă nu și-au făcut rezervare, timpul începe să se scurgă rapid. Iar o mini-vacanță la munte riscă să coste anul acesta cât un concediu întreg de acum câțiva ani.

