Sile Cămătaru face dezvăluiri incredibile despre „spuma” manelelor: „Jean, Sorinel și Vali au fost cumpărați”

Sile Cămătaru a fost prezent în platoul emisiunii „Dan Capatos Show”, acolo unde a făcut dezvăluiri incendiare despre legăturile dintre clanul Cămătarilor și cei mai cunoscuți maneliști din România. De la relațiile controversate cu Vali Vijelie, Adrian Minune și Florin Salam, până la povești despre taxe de protecție, trădări și influența pe care memebrii clanului au avut-o în lumea lăutarilor, ies acum la iveală. Invitatul a vorbit fără perdea despre cum s-au legat aceste relații de-a lungul anilor, dar și despre dezamăgirile care au lăsat urme adânci. Sile Cămătaru nu s-a sfiit să dezvăluie tot: de la povești cu brigăzi și scandaluri cu interlopi, până la momentele tensionate în care atât Vali Vijelie și Adrian Minune au avut nevoie de protecție. În plus, acesta dezvăluie și motivul pentru care e supărat pe Adrian Minune, cel pe care l-a protejat multă vreme.

Adevărul din spatele relației dintre frații Cămătaru și Vali Vijelie, Adrian Minune și Florin Salam iese acum la iveală. După ce fratele lui a făcut dezvăluiri în emisiunea lui Dan Capatos Show, despre cum Vali Vijelie i-a ajuns fin, și cum l-a salvat pe Adrian Minune dintr-o situație neplăcută (vezi aici întreaga poveste), Sile Cămătaru dezvăluie și el cele mai controversate episoade din viața lor și a celor mai cunoscuți cântăreți de manele de la noi.

Sile Cămătaru, dezvăluiri incendiare la Dan Capatos Show

Dan Capatos: Cine s-a lăudat că are protecția voastră și nu o avea?

Sile Cămătaru: Mai perverși ca ei, pungași care fură de în buzunare. Ăia mint și se jură și fals. Și lăutarii ăștia folosesc, dacă stăm să ne uităm bine astăzi, ei conduc lumea. Ei au cele mai frumoase case, au cele mai frumoase mașini, pentru că ei au reușit să ia banii de la smecheri.

Dan Capatos: Nu chiar conduc lumea, dar o duc bine.

Andrei Dumitrescu: Vreau să întreb aici o chestie legată de lăutari, pentru că este cunoscut faptul că lăutarii, în general, nu sunt nici smecheri, pe ăștia nu îi ciufulește nimeni. Dar nici ei nu au pretenții. Eu acum din ce văd pe TikTok așa, am văzut niște lăutari care amenință lumea cu bătaie. Nu mai sunt în zona aia, că dădeai noroc un lăutar, ți-era frică să nu-i rupi degetele. Acum sunt scot, nu știu, îi văd că vorbesc cumva într-un fel, care mi se pare surprinzător.

Sile Cămătaru: Să vă spun o chestie. Nici atunci ăștia care amenințau, poate nu puteau să îi bată pe unii dintre ei. Dar erau alte timpuri. Pe când acum, toată lumea face sport, toată lumea face sală, toți sunt șmecheri. Și acum își permit și lăutarii să zică: Dacă nu dai bani, te bat. Dar, revenind și spun, că încă în zilele astea, fiecare dintre ei au o anumită protecție.

Dan Capatos: Asta te întrebam eu. Care nu au avut protecție?

Andrei Dumitrescu: Plătesc?

Sile Cămătaru: Nu, nu plătesc.

Andrei Dumitrescu: Și atunci, protecția de unde vine?

Sile Cămătaru: Păi vine așa, că, de exemplu, eu am avut întotdeauna cu ei o înțelegere. Eu, orice petrecere fac, nu îmi iau bani. Și, de exemplu, eu, dacă o cunoștință, de exemplu, mă sună mâine și zice, «Bă, eu vreau să fac și eu o petrecere. Pe cine pot să-mi dai și mie?» Ei vin și au un barem al lor. Ei au o sumă, șase mii, ori mii, zece mii, depinde de valoarea lui, pe ora. Atunci, eu, dacă apelez la ăsta al lor și îi spun, Dan vine din partea mea. Ei fac o scădere cea mai mică care se poate. Adică nu iau taxa care trebuie tuturor.

Dan Capatos: Dar pe de altă parte, și tu poate le oferi evenimente la rândul tău, și atunci se compensează.

Sile Cămătaru: Foarte multe. Că vine multă lume să-i angajeze pentru nunți, pentru botezuri, să îi mai ia de prin țară.

Dan Capatos: Deci te compensezi cumva.

Sile Cămătaru: Și vreau să spun că unii dintre ei au caracter. Mai vin cu un cadou, mai vor de Crăciun, zic «Ba, Biju, ba, Salam. Bossule, știi, s-a schimbat modelul de telefon. Vezi că ți-am trimis ceva». Îmi iau parfumul care e mai bun. O chestie de dulceață. Adică nu mă duc să-i bag mâna în buzunar după ce cântă omul la scenă, îl chemi în spate, îi bagi mâna în buzunar și îi iei banii. N-am făcut așa ceva niciodată. Ei știu. Și eu nu sunt de acord cu așa ceva.

Dan Capatos: Cum s-au apropiat ei de voi? În afară de Valii Vijelie pe care, mă rog, l-ați găsit acolo și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. A fost nășit.

Sile Cămătaru: De exemplu, ei venind sub cupola asta noastră, au fost respectați de lume. Până să ne aresteze pe noi. Au existat măgăriile astea ca să ia banii la lăutari sau să-i cheme, să cânte pe unde vor ei? Nu, că toată lumea știa cine-i. Păi Salam al cui e? E al lui Nuțu și al lui Sile. Vali Vijelie al cui e? Adrian al cui e? Sorinel?

Dan Capatos: Care mai erau, da.

Sile Cămătaru: Nu știu. Au fost în mâna lui Ion Petrișor. Cine i-a scăpat pe Jean, Sorinel, Adrian de el? Eu (nr. făcând semn către el)

Dan Capatos: De ce spui i-ai scăpat?

Sile Cămătaru: Pentru că îi cumpărase, le-a dat niște bani când ei nu aveau minte și cum ar veni, le-a cumpărat drepturile astea de patron al lor pe toată viața.

Dan Capatos: Și erau la ordinul lui.

Sile Cămătaru: Da

Dan Capatos: Practic ei se achitau din ce cântau, nu?

Sile Cămătaru: Păi ce să se achite? El le dădea ce voia el. Ei cântau, n-aveau voie să cânte decât cu acordul lui.

Dan Capatos: Cum i-ai salvat?

Sile Cămătaru: Am avut o discuție cu el. El greșise cu ceva și i-am zis, «șterge-i din agendă că nu mă are nicio obligație față de tine».

Dan Capatos: Te rugaseră ei?

Sile Cămătaru: Da.

Dan Capatos: Deci nu mai puteau să mai suporte tirania lui, să zicem.

Sile Cămătaru: Unul dintre ei, care e foarte pervers, este Adrian. Adrian când și-a luat prima mașină, eu i-am luat-o.

Și, de exemplu, Adrian se dă cum bate vântul. Dacă, când am fost noi închiși, au fost alții care au condus Bucureștiul, el s-a băgat lângă ei. Banul, numai cât s-a băgat, s-a declarat și șeful lor.

Dan Capatos: Am înțeles.

Sile Cămătaru: Vrea să sperie lupul cu blana oii. Îmi zice la o petrecere. «Bossule, să știi, am vrut să trec pe la tine, să aduc niște pantofi, dar pe urmă auzea Costel și se supăra». Păi ce crezi? Cel mai rău e dacă mă supăr eu.

Andrei Dumitrescu: De ce se supăra Costel?

Sile Cămătaru: Păi probabil că, ce zicea. «Ce faci? Faci cadouri lui Sile?» N-am nimic cu oamenii. Nu vreau să vorbesc prost de ei. Dar ce crezi? Deasupra mea stă doar Dumnezeu.

Dan Capatos: Deci el este unul dintre cei care te-au dezamăgit.

Sile Cămătaru: Adrian? Da, grav. Mult. E pervers.

Dan Capatos: El știe că tu ești dezamăgit și supărat pe el?

Sile Cămătaru: Nu știe. Ce treabă am eu cu el? Eu nu mai am nicio treabă.

Dan Capatos: Poate că și-ar cere scuze.

Sile Cămătaru: Nu mai am treabă cu el. Nu l-am afectat niciodată cu nimic. Când am putut, l-am ajutat. Iar Cocoșul meu nu va mai cânta pe gardul lui niciodată.

Dan Capatos: A cântat vreodată?

Sile Cămătaru: Nu. Dar, de exemplu, când a făcut anumite gesturi față de mine, m-am simțit bine. Am simțit recunoștința lui.

