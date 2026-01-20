Acasă » Știri » Prețuri Poiana Brașov 2026. Cât costă un ciolan de porc la cuptor cu iahnie de fasole

Prețuri Poiana Brașov 2026. Cât costă un ciolan de porc la cuptor cu iahnie de fasole

De: David Ioan 20/01/2026 | 19:29
Prețuri Poiana Brașov 2026. Cât costă un ciolan de porc la cuptor cu iahnie de fasole
Prețuri Poiana Brașov 2026. Cât costă un ciolan de porc la cuptor cu iahnie de fasole

Sezonul de iarnă 2025–2026 din Poiana Brașov aduce scumpiri vizibile atât pentru turiștii care vin la schi, cât și pentru cei care aleg să se bucure de gastronomia locală.

Unul dintre cele mai populare preparate tradiționale din stațiune, ciolanul de porc la cuptor cu iahnie de fasole, costă în 2026 suma de 140 de lei.

Cât costă un ciolan de porc la cuptor cu iahnie de fasole

Chiar dacă prețul poate părea ridicat, porția este extrem de generoasă și suficientă pentru trei persoane, ceea ce o transformă într-o opțiune avantajoasă pentru grupurile care vor o masă consistentă după orele petrecute pe pârtie.

Preparatul rămâne un reper culinar al zonei, fiind prezent în meniurile multor restaurante din Poiană și continuând să atragă turiști dornici de gusturi autentice.

Preţul unui ciolan de porc la cuptor cu iahnie de fasole în Poiana Braşov în 2026

În paralel cu scumpirile din restaurante, tarifele pentru transportul pe cablu cresc în medie cu aproximativ 9% față de sezonul anterior, potrivit deciziei adoptate de Consiliul Local Brașov.

Prețurile pentru o urcare sau o coborâre cu telecabina rămân neschimbate, la 40 de lei pentru adulți și 20 de lei pentru copii, însă costul unei urcări și coborâri crește la 70 de lei pentru adulți și 40 de lei pentru copii.

Prețuri Poiana Brașov 2026

Pentru cei care folosesc frecvent instalațiile, majorările sunt mai vizibile la cartelele de sezon, unde tariful ajunge la 5.500 de lei pentru adulți și 3.300 de lei pentru copii, creșteri de 500, respectiv 300 de lei față de anul precedent.

Abonamentele sunt și ele afectate de scumpiri, în funcție de tipul acestora. Un abonament valabil de la ora 11.00 se scumpește cu 15 lei pentru adulți și 10 lei pentru copii, în timp ce abonamentul de 10 zile înregistrează o creștere de 180 de lei pentru adulți și 80 de lei pentru copii.

Aceste ajustări vin în contextul prelungirii parteneriatului cu operatorul privat Ana Teleferic, responsabil de transportul pe cablu în Poiana Brașov, dar și al majorării taxei speciale de utilizare a domeniului schiabil cu 1%, după ce în sezonul anterior aceasta rămăsese neschimbată.

În ciuda scumpirilor, Poiana Brașov rămâne una dintre cele mai populare destinații montane din România, atrăgând anual zeci de mii de turiști. Infrastructura modernă, pârtiile bine întreținute și oferta gastronomică variată continuă să fie puncte forte ale stațiunii.

CITEŞTE ŞI: Suma fabuloasă pe care au plătit-o românii pentru Revelion la Sinaia. Cât o mașină la mâna a doua

Prima pârtie de schi din România.O incursiune în istoria schiului românesc

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Generalul Gheorghiță asigură că românii vor fi pregătiți pentru război: ”Se pregătesc între 2.000 și 10.000 de militari pe an”
Știri
Generalul Gheorghiță asigură că românii vor fi pregătiți pentru război: ”Se pregătesc între 2.000 și 10.000 de militari…
Semnul divin pe care Eugen Cristea l-a primit de la Cristina Deleanu: ”Într-o săptămână o visez măcar de 7-8 ori”
Știri
Semnul divin pe care Eugen Cristea l-a primit de la Cristina Deleanu: ”Într-o săptămână o visez măcar de…
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Mediafax
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul...
Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie
Gandul.ro
Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Unul dintre fiii lui Ramzan Kadîrov este, la vârstă de 9 ani, proprietarul unei vile în valoare de 10 milioane de dolari
Adevarul
Unul dintre fiii lui Ramzan Kadîrov este, la vârstă de 9 ani, proprietarul...
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Digi24
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Mediafax
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Parteneri
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine...
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Click.ro
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Mesajul Chinei la Davos în plin război comercial declanșat de Trump
Digi24
Mesajul Chinei la Davos în plin război comercial declanșat de Trump
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Cea mai „proastă” actriță cu care a lucrat vreodată Al Pacino: „Ar fi trebuit să-i spun asta”
go4it.ro
Cea mai „proastă” actriță cu care a lucrat vreodată Al Pacino: „Ar fi trebuit să-i...
Cât de des ar trebui să-ți speli mașina?
Descopera.ro
Cât de des ar trebui să-ți speli mașina?
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie
Gandul.ro
Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Generalul Gheorghiță asigură că românii vor fi pregătiți pentru război: ”Se pregătesc între ...
Generalul Gheorghiță asigură că românii vor fi pregătiți pentru război: ”Se pregătesc între 2.000 și 10.000 de militari pe an”
Semnul divin pe care Eugen Cristea l-a primit de la Cristina Deleanu: ”Într-o săptămână o visez ...
Semnul divin pe care Eugen Cristea l-a primit de la Cristina Deleanu: ”Într-o săptămână o visez măcar de 7-8 ori”
Abush, adevărul despre bijuteriile de sute de mii de euro cu care Andreea Bostănică a făcut valuri ...
Abush, adevărul despre bijuteriile de sute de mii de euro cu care Andreea Bostănică a făcut valuri pe internet: “A mai mințit și alți oameni”
Prețul lor a crescut semnificativ. Care sunt cele mai căutate mașini second-hand în 2026
Prețul lor a crescut semnificativ. Care sunt cele mai căutate mașini second-hand în 2026
Ce părere are o tânără iraniancă care s-a mutat în Timișoara despre români: „Par turci care ...
Ce părere are o tânără iraniancă care s-a mutat în Timișoara despre români: „Par turci care vor să fie…”
Jador, anunț trist: a murit chiar în timpul filmărilor! ”Dumnezeu să o ierte!”
Jador, anunț trist: a murit chiar în timpul filmărilor! ”Dumnezeu să o ierte!”
Vezi toate știrile
×