Prețuri Poiana Brașov 2026. Cât costă un ciolan de porc la cuptor cu iahnie de fasole

Sezonul de iarnă 2025–2026 din Poiana Brașov aduce scumpiri vizibile atât pentru turiștii care vin la schi, cât și pentru cei care aleg să se bucure de gastronomia locală.

Unul dintre cele mai populare preparate tradiționale din stațiune, ciolanul de porc la cuptor cu iahnie de fasole, costă în 2026 suma de 140 de lei.

Cât costă un ciolan de porc la cuptor cu iahnie de fasole

Chiar dacă prețul poate părea ridicat, porția este extrem de generoasă și suficientă pentru trei persoane, ceea ce o transformă într-o opțiune avantajoasă pentru grupurile care vor o masă consistentă după orele petrecute pe pârtie.

Preparatul rămâne un reper culinar al zonei, fiind prezent în meniurile multor restaurante din Poiană și continuând să atragă turiști dornici de gusturi autentice.

În paralel cu scumpirile din restaurante, tarifele pentru transportul pe cablu cresc în medie cu aproximativ 9% față de sezonul anterior, potrivit deciziei adoptate de Consiliul Local Brașov.

Prețurile pentru o urcare sau o coborâre cu telecabina rămân neschimbate, la 40 de lei pentru adulți și 20 de lei pentru copii, însă costul unei urcări și coborâri crește la 70 de lei pentru adulți și 40 de lei pentru copii.

Prețuri Poiana Brașov 2026

Pentru cei care folosesc frecvent instalațiile, majorările sunt mai vizibile la cartelele de sezon, unde tariful ajunge la 5.500 de lei pentru adulți și 3.300 de lei pentru copii, creșteri de 500, respectiv 300 de lei față de anul precedent.

Abonamentele sunt și ele afectate de scumpiri, în funcție de tipul acestora. Un abonament valabil de la ora 11.00 se scumpește cu 15 lei pentru adulți și 10 lei pentru copii, în timp ce abonamentul de 10 zile înregistrează o creștere de 180 de lei pentru adulți și 80 de lei pentru copii.

Aceste ajustări vin în contextul prelungirii parteneriatului cu operatorul privat Ana Teleferic, responsabil de transportul pe cablu în Poiana Brașov, dar și al majorării taxei speciale de utilizare a domeniului schiabil cu 1%, după ce în sezonul anterior aceasta rămăsese neschimbată.

În ciuda scumpirilor, Poiana Brașov rămâne una dintre cele mai populare destinații montane din România, atrăgând anual zeci de mii de turiști. Infrastructura modernă, pârtiile bine întreținute și oferta gastronomică variată continuă să fie puncte forte ale stațiunii.

