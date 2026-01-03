Suma fabuloasă pe care au plătit-o românii pentru Revelion la Sinaia. Cât o mașină la mâna a doua

Ca în fiecare an, sărbătorile de iarnă au umplut stațiunile de la munte. Și în acest an mulți au fost românii care au ales să petreacă atât Crăciunul, cât și Revelionul la munte. Distracția a fost pe măsură, însă prețurile au fost usturătoare. Cât au plăti românii pentru distracția din stațiunile montane?

Așa cum vara aduce numeroși turiști, dar și prețuri extrem de piperate, așa întâmplă și la munte iarna. Stațiunile montane au fost pline de sărbători. Însă, cei care au ajuns să petreacă aici au trebuit să aibă la dispoziție și un buget generos.

Suma fabuloasă pe care au plătit-o românii pentru Revelion la Sinaia

De exemplu, cei care au petrecut Revelionul la munte au fost nevoiți să scoată din buzunar bani frumoși, cu care puteau chiar să își achiziționeze o mașină la mâna a doua. Cei care și-au dorit să petreacă noaptea dintre ani în stațiunea Sinaia au avut de ales între pachete cu prețuri piperate.

Aici cazările de Revelion au ajuns și la 10.000 de lei. Este vorba despre o cazare la hotel de 4 stele, cu cină festivă, prânz, muzică live și acces la spa. Și în Poiana Brașov sau la Predeal prețurile au fost la cote înalte. Acestea au pornit de la 2.889 lei și au ajuns până la 15.892 lei. În acest pachet a intrat și spectacolul muzical sau tombola cu premii.

Chiar și cei care au dorit să facă economii și nu au optat pentru un pachet complet au cheltuit destul de mult. La Sinaia, pentru o singură zi de cazare în noaptea de Revelion românii au scos din buzunar de la 600 lei până la câteva mii de lei.

De asemenea, și prețurile la mâncare au explodat la munte. De exemplul, pentru o porție de tochitură oamenii au plătit 68 lei, iar pentru o ciorbă de văcuță au scos din buzunar chiar și 62 lei. Un pahar de vin fiert a ajuns să se vândă și cu 28 de lei, iar o cafea simplă cu 18 lei.

Și cei care sunt fani ai sporturilor de iarnă au trebuit să aibă buzunarul gros. Prețul pentru închirierea unui echipament de schi sub îndrumarea unui instructor a fost de 320 lei. Iar o sanie s-a închiriat cu 25 lei.

