Cartea de Tarot a zilei de azi, 21 februarie 2026. Roata Norocului schimbă totul: ziua în care destinul îți răstoarnă planurile în favoarea ta

De: Paul Hangerli 21/02/2026 | 07:30
Cartea de Tarot a zilei de azi, 21 februarie 2026.Schimbările nu sunt întâmplătoare, iar nimic nu rămâne pe loc prea mult timp. Roata Norocului, cartea zilei, aduce un mesaj puternic despre destin, răsturnări de situație și oportunități neașteptate care pot apărea exact atunci când avem mai multă nevoie de ele. Este o zi în care universul pare să miște lucrurile din umbră, invitându-ne să avem încredere în ciclurile vieții și în direcția în care suntem purtați.

Cartea de Tarot a zilei este Roata Norocului. Așa cum îi spune și numele, această carte este asociată cu ciclurile nesfârșite ale vieții, aducând atât surprize neașteptate, cât și transformări profunde. Simbol al destinului și al fluxului continuu al circumstanțelor, Roata Norocului ne invită să acceptăm schimbarea și să înțelegem că nimic nu rămâne neschimbat pentru totdeauna.

În imagine vedem o roată impunătoare, împodobită cu simboluri mistice și creaturi precum îngerul, vulturul, leul și taurul. Fiecare dintre aceste figuri reprezintă aspecte esențiale ale vieții: înțelepciune, spiritualitate, curaj și abundență. Roata se află într-o mișcare perpetuă, ilustrând ciclul continuu al existenței și alternanța inevitabilă dintre urcuș și coborâș.

Atunci când apare Roata Norocului, ea ne reamintește că schimbarea este o parte inevitabilă a călătoriei noastre. Indică faptul că direcția vânturilor destinului se modifică și că un nou capitol este pe cale să înceapă. S-ar putea să fii împins înainte, lăsând în urmă stagnarea și zona de confort, sau să apară oportunități neașteptate care te provoacă să crești.

Roata Norocului schimbă totul

Această carte ne mai amintește că, indiferent cât de favorabile sunt circumstanțele actuale, ele nu sunt permanente. Roata Norocului ne învață să primim atât momentele de succes, cât și provocările cu echilibru și modestie. Când apar dificultăți, este important să ne amintim că și ele sunt trecătoare, la fel cum perioadele de abundență pot fi efemere. Cartea ne încurajează să trăim prezentul conștient, rămânând deschiși lecțiilor și creșterii personale pe care schimbarea le aduce.

Astăzi, Roata Norocului sugerează o posibilă schimbare de circumstanțe sau de perspectivă. Energiile universului se aliniază pentru a te apropia de drumul tău autentic. Acceptă oportunitățile care apar, chiar dacă par neașteptate sau inconfortabile. Ai forța și reziliența necesare pentru a naviga aceste transformări cu înțelepciune și grație.

Roata Norocului ne amintește că, deși destinul își pune amprenta asupra vieții noastre, avem și puterea de a modela direcția în care mergem. Acceptând ciclurile vieții, putem transforma schimbarea într-un aliat și putem construi un viitor mai luminos.

