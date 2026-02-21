Ce face Elwira Petre pentru o siluetă trasă prin inel, la 44 de ani? „Cu cât mai simplu, cu atât mai bine”

Elwira Petre continuă să fie un reper de disciplină și echilibru, demonstrând că un stil de viață activ poate fi menținut cu consecvență indiferent de vârstă. La 44 de ani, fosta dansatoare impresionează printr-o formă fizică excelentă și o energie care reflectă ani de rutină sportivă constantă, bazată pe simplitate și regularitate.

Cunoscută publicului și ca soția lui Mihai Petre, Elwira promovează o abordare pragmatică a mișcării zilnice, orientată spre rezultate sustenabile și adaptate ritmului vieții cotidiene. În locul programelor complexe sau al antrenamentelor solicitante din sălile de fitness, ea pune accent pe exerciții realizate acasă, fără echipamente speciale și fără presiunea performanței imediate.

Ce face Elwira Petre pentru o siluetă trasă prin inel

În ultima perioadă, vedeta a ales să își arate rutina de întreținere fizică într-un mod accesibil publicului, demonstrând că menținerea tonusului nu depinde de aparate sofisticate sau de investiții costisitoare. Modelul propus se bazează pe antrenamente scurte, repetitive și progresive, concepute pentru a fi ușor integrate în programul zilnic al oricărei persoane.

„Ai peste 40 de ani, ai grijă de corpul tău, treci deja prin perimenopauză? Și eu! Iar postul ăsta este pentru tine! Nu ai nevoie de echipament fancy de sport, sau adidași de firmă. Poate nici măcar de abonament la sala de fitness. Make it simple! Rezoluția de Anul Nou de care mereu mă țin este să nu mai recurg la metode prea complicate pentru o rutină zilnică de orice fel. Cu cât mai simplu, cu atât mai bine. Practic, trebuie doar să îți propui ca în 2026 să începi cu pași mici și să crești dificultatea în timp. Dacă începi de astăzi cu un antrenament de 10 minute folosind orice aplicație de pe telefon, mâine vei putea să faci unul de 15 minute. Și tot așa, gradual, până vei ajunge spre 40 de minute de antrenament. O plimbare mai alertă este și ea foarte bună. Doar fi constantă! Vrei să exersezi în pijama? E super ok, atâta vreme cât faci asta zilnic. Am 44 de ani și chiar nu pot spune că mă simt îmbătrânită. Sincer, nici nu îmi place acest cuvânt. Mai degrabă aș spune că sunt «plină de experiență», (…). În sufletul meu chiar mă simt adesea ca la 18 ani. Dar da, e potrivit că mă știu mama lor la 44 de ani, că au în fața lor o femeie așa cum sunt acum, cu tot bagajul vieții”, a transmis dansatoarea.

Conceptul central al metodei sale este progresul gradual. În locul schimbărilor bruște, Elwira încurajează creșterea treptată a duratei și intensității exercițiilor. Practica începe cu sesiuni scurte, de aproximativ zece minute, care pot fi extinse în timp până la intervale mai lungi, pe măsură ce rezistența fizică se îmbunătățește. Această strategie urmărește reducerea riscului de abandon și construirea unei rutine stabile pe termen lung.

Activitatea fizică promovată de fosta dansatoare nu se limitează la exerciții structurate. Mișcarea de zi cu zi, precum mersul alert sau exercițiile ușoare realizate în confortul propriei locuințe, este considerată la fel de valoroasă. Abordarea sa se aliniază tendințelor moderne din domeniul wellness, care pun accent pe consecvență și pe integrarea mișcării în viața obișnuită, nu pe performanțe spectaculoase, dar sporadice.