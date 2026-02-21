Acasă » Știri » Ce face Elwira Petre pentru o siluetă trasă prin inel, la 44 de ani? „Cu cât mai simplu, cu atât mai bine”

Ce face Elwira Petre pentru o siluetă trasă prin inel, la 44 de ani? „Cu cât mai simplu, cu atât mai bine”

De: Anca Chihaie 21/02/2026 | 07:20
Ce face Elwira Petre pentru o siluetă trasă prin inel, la 44 de ani? „Cu cât mai simplu, cu atât mai bine”
Elwira Petre se menține în formă maximă/ Sursa foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Elwira Petre continuă să fie un reper de disciplină și echilibru, demonstrând că un stil de viață activ poate fi menținut cu consecvență indiferent de vârstă. La 44 de ani, fosta dansatoare impresionează printr-o formă fizică excelentă și o energie care reflectă ani de rutină sportivă constantă, bazată pe simplitate și regularitate.

Cunoscută publicului și ca soția lui Mihai Petre, Elwira promovează o abordare pragmatică a mișcării zilnice, orientată spre rezultate sustenabile și adaptate ritmului vieții cotidiene. În locul programelor complexe sau al antrenamentelor solicitante din sălile de fitness, ea pune accent pe exerciții realizate acasă, fără echipamente speciale și fără presiunea performanței imediate.

Ce face Elwira Petre pentru o siluetă trasă prin inel

În ultima perioadă, vedeta a ales să își arate rutina de întreținere fizică într-un mod accesibil publicului, demonstrând că menținerea tonusului nu depinde de aparate sofisticate sau de investiții costisitoare. Modelul propus se bazează pe antrenamente scurte, repetitive și progresive, concepute pentru a fi ușor integrate în programul zilnic al oricărei persoane.

„Ai peste 40 de ani, ai grijă de corpul tău, treci deja prin perimenopauză? Și eu! Iar postul ăsta este pentru tine! Nu ai nevoie de echipament fancy de sport, sau adidași de firmă. Poate nici măcar de abonament la sala de fitness.

Make it simple! Rezoluția de Anul Nou de care mereu mă țin este să nu mai recurg la metode prea complicate pentru o rutină zilnică de orice fel. Cu cât mai simplu, cu atât mai bine. Practic, trebuie doar să îți propui ca în 2026 să începi cu pași mici și să crești dificultatea în timp. Dacă începi de astăzi cu un antrenament de 10 minute folosind orice aplicație de pe telefon, mâine vei putea să faci unul de 15 minute. Și tot așa, gradual, până vei ajunge spre 40 de minute de antrenament. O plimbare mai alertă este și ea foarte bună. Doar fi constantă! Vrei să exersezi în pijama? E super ok, atâta vreme cât faci asta zilnic.

Am 44 de ani și chiar nu pot spune că mă simt îmbătrânită. Sincer, nici nu îmi place acest cuvânt. Mai degrabă aș spune că sunt «plină de experiență», (…). În sufletul meu chiar mă simt adesea ca la 18 ani. Dar da, e potrivit că mă știu mama lor la 44 de ani, că au în fața lor o femeie așa cum sunt acum, cu tot bagajul vieții”,  a transmis dansatoarea.

Conceptul central al metodei sale este progresul gradual. În locul schimbărilor bruște, Elwira încurajează creșterea treptată a duratei și intensității exercițiilor. Practica începe cu sesiuni scurte, de aproximativ zece minute, care pot fi extinse în timp până la intervale mai lungi, pe măsură ce rezistența fizică se îmbunătățește. Această strategie urmărește reducerea riscului de abandon și construirea unei rutine stabile pe termen lung.

Activitatea fizică promovată de fosta dansatoare nu se limitează la exerciții structurate. Mișcarea de zi cu zi, precum mersul alert sau exercițiile ușoare realizate în confortul propriei locuințe, este considerată la fel de valoroasă. Abordarea sa se aliniază tendințelor moderne din domeniul wellness, care pun accent pe consecvență și pe integrarea mișcării în viața obișnuită, nu pe performanțe spectaculoase, dar sporadice.

Elwira Petre a ”dat din casă”. Flacăra arde în relația cu Mihai Petre și după 17 ani: ”Nu există nu se poate” | EXCLUSIV

Imagini rare din casa lui Răzvan Simion. Unde locuiește matinalul cu soția Daliana

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât plătesc șoferii pentru un litru de motorină pe 21 februarie 2026: diferențe mici între orașe, facturi mari la pompă
Știri
Cât plătesc șoferii pentru un litru de motorină pe 21 februarie 2026: diferențe mici între orașe, facturi mari…
Cum arată penthouseul în care locuiește Roxana, iubita lui Cătălin Cazacu. Pe terasă are și piscină
Știri
Cum arată penthouseul în care locuiește Roxana, iubita lui Cătălin Cazacu. Pe terasă are și piscină
Ce înseamnă marea înfrângere a lui Trump la „CCR-ul american”
Mediafax
Ce înseamnă marea înfrângere a lui Trump la „CCR-ul american”
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
Gandul.ro
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Două „palate” dintr-o comună cu o mare comunitate de romi, scoase la licitație de ANAF. Prețul pleacă de la aproape 35.000 euro
Adevarul
Două „palate” dintr-o comună cu o mare comunitate de romi, scoase la licitație...
„O clică de nătărăi” - despre cine vorbește Traian Băsescu și legătura cu Călin Georgescu
Digi24
„O clică de nătărăi” - despre cine vorbește Traian Băsescu și legătura cu...
Imaginile din satelit arată că Iranul se pregătește de războiul cu SUA
Mediafax
Imaginile din satelit arată că Iranul se pregătește de războiul cu SUA
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca, la începutul lunii martie. Nu oricine își permite
Click.ro
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca, la începutul...
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio: agentul de modelling al Melaniei
Digi 24
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio: agentul de modelling al Melaniei
Șapte scenarii posibile în cazul în care Statele Unite atacă Iranul. Cea mai probabilă variantă este și cea mai sângeroasă
Digi24
Șapte scenarii posibile în cazul în care Statele Unite atacă Iranul. Cea mai probabilă variantă...
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol. Dar, e fabricată în China
Promotor.ro
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât de nepotrivită”
go4it.ro
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât...
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Descopera.ro
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
Gandul.ro
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât plătesc șoferii pentru un litru de motorină pe 21 februarie 2026: diferențe mici între orașe, ...
Cât plătesc șoferii pentru un litru de motorină pe 21 februarie 2026: diferențe mici între orașe, facturi mari la pompă
BANC | Nevasta lui Bulă pleacă de acasă timp de 12 zile
BANC | Nevasta lui Bulă pleacă de acasă timp de 12 zile
Horoscop rune azi, 21 februarie 2026. Mannaz inversată lovește azi: șefii sunt puși la îndoială, ...
Horoscop rune azi, 21 februarie 2026. Mannaz inversată lovește azi: șefii sunt puși la îndoială, cuplurile trec prin tensiuni, iar impulsivii riscă decizii regretabile
Concurentul de la Power Couple nu a știut cu ce să-i mai intre în grații iubitei. I-a luat parfum ...
Concurentul de la Power Couple nu a știut cu ce să-i mai intre în grații iubitei. I-a luat parfum și flori, dar ea tot îmbufnată a rămas
Cum arată penthouseul în care locuiește Roxana, iubita lui Cătălin Cazacu. Pe terasă are și piscină
Cum arată penthouseul în care locuiește Roxana, iubita lui Cătălin Cazacu. Pe terasă are și piscină
Cartea de Tarot a zilei de azi, 21 februarie 2026. Roata Norocului schimbă totul: ziua în care destinul ...
Cartea de Tarot a zilei de azi, 21 februarie 2026. Roata Norocului schimbă totul: ziua în care destinul îți răstoarnă planurile în favoarea ta
Vezi toate știrile
×