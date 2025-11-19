Mihai Petre și soția sa, Elwira, formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz. Pe cei doi i-a unit pasiunea pentru dans și continuă în același ritm de 17 ani. Au împreună două fete și se străduiesc să păstreze un echilibru între viața de familie și proiectele profesionale. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, soția juratului de la “Te cunosc de undeva” a dat din casă. Ce se întâmplă când coregrafa folosește poloneza, limba sa maternă, dar și care este relația cu soacra ne-a povestit în detaliu Elwira Petre. La rândul lui, Mihai a admis că lipsește cam mult de acasă în ultima perioadă.

Pasionați de dans, cei doi s-au întâlnit în urmă cu peste două decenii, când fiecare își căuta partener pentru concursuri. Mai mult, Mihai s-a mutat o perioadă cu chirie în Polonia, pentru a se antrena alături de Elwira pentru competiții. Îndrăgostindu-se, Elwira a renunțat la țara natală și s-a mutat cu Mihai în România.

Mihai Petre: “În fiecare zi avem mici doze care ne provoacă”

CANCAN.RO: Vreau să-mi povestiți din viața voastră o situație în care ați ajuns la concluzia că nu există nu se poate.

Mihai Petre: Numai una?

Elwira Petre: Aoleo și câte au fost! La fiecare concurs a existat nu există nu se poate.

Mihai Petre: Tu ai vorbit de viața de sportivi. Și în televiziune am avut momente în care am spus nu există nu se poate. O să-mi găsesc cuvintele și de data asta. Mi se pare că sunt obosit. Nu sunt de fapt. Eu cred că în fiecare zi avem mici doze care ne provoacă să spunem nu există nu se poate. Și rezonăm cu ideea asta, nu?

Elwira: Și cu un pic de entuziasm totul se rezolvă.

Mihai Petre: Ăsta-i cuvântul: entuziasm.

CANCAN.RO: Dar în viața de cuplu au existat astfel de situații?

Elwira Petre: Sigur. Pe fiecare plan există, da. Cu pași mici cred că rezolvi totul.

Elwira Petre: “În fiecare perioadă a vieții te schimbi și descoperi partenerul un pic diferit”

CANCAN.RO: Voi ați găsit rețeta armoniei în familie. Care ar fi ingredientele care v-au ținut alături?

Elwira Petre: Eu cred că noi încă descoperim și căutăm. Eu nu aș spune că am găsit o rețetă secretă, pentru că știi cum e în fiecare perioadă a vieții te schimbi și descoperi partenerul tău, relația ta, familia ta un pic diferit.

Mihai Petre: Eu am găsit-o, dar nu o să vi-o dau aici, în următorul interviu, poate. Nu, viața e dinamică. Nu există nu se poate, la un moment dat o vom descoperi. Când o vom descoperi o s-o expunem împreună cu voi.

CANCAN.RO: Ce pregătiți pe plan profesional?

Mihai Petre: Pe plan profesional eu pregătesc non-stop lucruri, întrucât jurizez foarte mult internațional în ultima vreme.

Mihai Petre: “Sunt destul de mult plecat, uneori chiar prea mult plecat”

CANCAN.RO: Ești mai mult plecat?

Mihai Petre: Da, sunt destul de mult plecat, uneori chiar prea mult plecat, dar încerc să creez un echilibru. Pregătesc perechile în fiecare săptămână, în fiecare zi, jurizez, predau și urmează și proiecte TV, bineînțeles.

CANCAN.RO: Te împarți între familie și școala de dans?

Elwira Petre: Da, așa ca fiecare mamă care și lucrează, încerc să mă împart în toate. E un to do list never ending.

CANCAN.RO: Cine vă ajută cu fetele, având în vedere că amândoi aveți cariere care vă solicită?

Elwira: Mama lui Mihai e omul de bază, dar recunosc că încercam să facem programul încât să există un echilibru și fiecare dintre noi să se bucure de familia, de fetele, de timpul petrecut împreună.

Elwira: “Niciodată nu m-am simțit străină aici”

CANCAN.RO: Pentru că tot ai vorbit de mama-soacră, vreau să dăm așa timp înapoi, să-mi povestești un pic despre prima întâlnire. Ai avut emoții?

Elwira Petre: Nu, mama lui Mihai e un om atât de deschis și zâmbitor.

Mihai Petre: Nu se aseamănă deloc cu mine. E deschisă, zâmbitoare.

Elwira Petre: Da, este. Ea m-a primit întotdeauna. În familia lui Mihai eu mă simțeam ca în familia mea. La un moment dat mă gândeam dacă e vorba de țară sau de familia lui și cred că sunt ambele. Eu niciodată nu m-am simțit străină aici.

Elwira Petre: “Când trecem la limba poloneză, nu e bine”

CANCAN.RO: Dar când te superi pe Mihai, îl cerți în română sau în poloneză?

Elwira Petre: Nu, îl cert în română ca să înțeleagă.

Mihai Petre: Sincer, mai bine m-ar certa în poloneză, că nu prea știu. Ar fi ok.

Elwira Petre: Dar când mă supăr, încep să vorbesc clar o polonă foarte rigidă cu fetele și atunci totul e clar, se vede din exterior. Când trecem la limba polonă, nu e bine.

CANCAN.RO: Fetițele ce fac?

Mihai Petre: Fetițele sunt acasă. Sunt cu mama, bineînțeles.

CANCAN.RO: Sunt talentate în zona dansului sau au cu totul alte pasiuni?

Mihai Petre: Mie mi se pare că sunt talentate, dar nu fac dans. Au ritm, se mișcă armonios. Au trecut pe la câteva lecții, le învățăm noi un pas, doi prin casă, dar atât: la nivel social.

