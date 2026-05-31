De unde provine drona prăbușită pe un bloc din Galați, de fapt. Nicușor Dan a publicat dovada!

De: Andreea Stăncescu 31/05/2026 | 20:59
Ce a spus Nicușor Dan despre drona prăbușită la Galați
Incidentul de la Galați, unde o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe a atras atenția autorităților române. În urma investigațiilor desfășurate de specialiști, președintele Nicușor Dan a anunțat că există dovezi clare privind originea aparatului de zbor.

Potrivit concluziilor raportului tehnic realizat de experții români, fragmentele recuperate de la locul impactului aparțin unei drone de tip Geran-2. Identificarea a fost posibilă în urma analizării componentelor electronice, a sistemelor de navigație, a motorului și a altor elemente constructive.

Specialiștii au descoperit inclusiv inscripții în alfabet chirilic, iar caracteristicile tehnice ale pieselor analizate corespund celor întâlnite la alte drone de același tip recuperate anterior și atribuite Federației Ruse.

Investigații pentru drona prăbușită

Investigația a inclus și teste fizico-chimice asupra materialelor și combustibilului folosit, rezultatele indicând similitudini semnificative cu alte aparate din aceeași categorie. Pe baza tuturor probelor adunate, autoritățile au concluzionat că drona prăbușită la Galați este de proveniență rusească.

„Drona prăbuşit joi noapte la Galaţi este Geran-2, de proveniență rusească. Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiştii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripția în caractere chirilice „ГЕРАН-2”, iar componentele electronice, sistemele de navigație, modulele de comandă, motorul și elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitate cu cele ale altor drone Geran-2 recuperate anterior pe teritoriul României și identificate cu certitudine ca fiind fabricate în Federația Rusă.”, a scris președintele Nicușor Dan pe Facebook.

Președintele Nicușor Dan a subliniat că impactul unui astfel de aparat asupra unei clădiri rezidențiale de pe teritoriul României reprezintă un incident extrem de serios, având în vedere riscurile pentru populație și bunurile civile. Acesta a precizat că siguranța cetățenilor și protejarea teritoriului național rămân priorități esențiale pentru statul român.

Totodată, rezultatele anchetei urmează să fie transmise către structurile specializate ale NATO și ale Uniunea Europeană. Șeful statului a transmis că România va continua colaborarea cu aliații săi pentru întărirea securității la granița estică și că niciun incident care afectează securitatea națională sau pune în pericol viața cetățenilor nu va fi tratat cu superficialitate.

 

