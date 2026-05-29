Drama prin care trece Angela, femeia rănită în explozia din Galați, după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc

De: Andreea Stăncescu 29/05/2026 | 18:33
Un incident grav s-a produs într-un bloc de locuințe din Galați, după ce o dronă s-a prăbușit peste imobil, provocând o explozie urmată de un incendiu puternic. Patru persoane au fost afectate de incident, iar două dintre ele au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital. Alte două persoane au suferit atacuri de panică din cauza șocului.

Printre victime se află o femeie și fiul ei adolescent, care locuiau în apartamentul afectat de explozie. Cei doi au scăpat cu răni ușoare, însă locuința lor a fost grav avariată. Femeia a fost internată la Spitalul Județean, iar băiatul, elev care urmează să susțină Evaluarea Națională, a ajuns la Spitalul de Copii pentru investigații suplimentare.

Vecinii și apropiații familiei spun că distrugerile sunt atât de mari încât foarte puține bunuri mai pot fi recuperate din apartament. Situația este cu atât mai dificilă cu cât locuința fusese cumpărată printr-un credit imobiliar, iar ratele vor trebui plătite în continuare, deși apartamentul a devenit aproape imposibil de locuit.

„Cele două victime de azi-noapte sunt colega mea de birou și fiul ei de 14 ani, care urmează să susțină în curând examenul de Evaluare Națională. Din fericire, au scăpat doar cu arsuri ușoare. Ea este internată la Spitalul Județean, iar băiatul la Spitalul de Copii. Din apartamentul distrus nu cred că vor mai putea recupera mare lucru. Locuința este achiziționată printr-un credit imobiliar, iar ratele vor trebui achitate în continuare. Practic, au rămas fără casă, fără haine și fără bunurile de strictă necesitate. Nu știu în ce măsură vor primi ajutor din partea autorităților locale, deoarece informația este încă foarte recentă”, a scris femeie alături de o fotografie din apartamentul distrus.

Ce a spus Nicușor Dan despre incident

În urma incidentului, autoritățile au convocat consultări de urgență pentru analizarea situației. Președintele Nicușor Dan a declarat că responsabilitatea pentru acest incident aparține Rusiei, în contextul războiului din Ucraina.

Totodată, autoritățile române au decis declararea consulului rus de la Constanța persona non grata și închiderea consulatului general al Rusiei din oraș. Acesta a mulțumit partenerilor europeni și aliaților din NATO pentru sprijinul și solidaritatea oferite României.

„Am avut noaptea trecută un incident grav în care doi cetățeni români au fost răniți și întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de 4 ani împotriva Ucrainei. Față de acest atac, consulul la Constanța a fost declarat persona non grata iar consulatul general al Rusiei la Constanța se va închide. Vreau să remarc iresponsabilitatea unor lideri politici și lideri de opinie care vor să scuze Rusia. Acum cetățenii pot să vadă cine e pro-occidental și cine mimează pro-occidentalismul. Vreau să mulțumesc pentru solidaritate partenerilor din UE, partenerilor din NATO. Asta dovedește că există o solidaritate și o unitate euro-atlantică“, a transmis Nicușor Dan.

