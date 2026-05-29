Cum arată acum apartamentul din Galați lovit de dronă. Locuința a fost distrusă

A fost noapte albă în Galați, acolo unde o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc cu 10 etaje și a provocat o explozie urmată de incendiu. Apartamentul în care a căzut drona a fost aproape distrus în totalitate. De asemenea, flăcările au cuprins locuința și au mistuit mare parte din ea. Cum arată acum apartamentul?

Planul Roșu de Intervenție a fost activat în noaptea de joi, 28 mai, spre vineri, 29 mai, în Galați. O dronă rusească a căzut peste un bloc, iar în urma prăbușirii a explodat. De asemenea, un incendiu a izbucnit rapid. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje ale ISU, SMURD și Serviciul Județean de Ambulanță și Poliție.

„În urmă cu puțin timp, în municipiul Galați, o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10. La fața locului intervin forțe și mijloace ale ISU Galați pentru limitarea efectelor incidentului și securizarea zonei, sprijinite de alte efective ale MAI și echipe specializate ale SRI. Două persoane care se aflau în apartamentul incendiat s-au autoevacuat”, a transmis ISU Galați.

Cum arată acum apartamentul lovit de dronă?

Apartamentul lovit de drona rusească a fost aproape în întregime distrus. Dispozitivul a distrus tavanul, iar numeroase bucăți din zidărie s-au prăbușit în locuință.

Din fericire, drona a căzut în holul apartamentului, nu în dormitor, unde se aflau două persoane. Cei doi locatari din apartamentul respectiv au ajuns la spital cu mai multe răni. Starea lor este una stabilă și sunt în afara pericolului. Însă, apartamentul le-a fost distrus în întregime, după cum arată și imaginile din GALERIA FOTO.

În urma celor întâmplate, 70 de oameni au fost evacuați sau s-au autoevacuat. De asemenea, Distrigaz Sud Rețele a anunțat că a întrerupt alimentarea cu gaze naturale în blocul lovit de dronă pentru a pune consumatorii în siguranță.

178 de apartamente din blocul afectat au fost deconectate de la rețeaua de gaz. Furnizarea de gaze va rămâne întreruptă până când o firmă autorizată de ANRE va verifica instalația și va decide că nu există niciun pericol pentru reluarea alimentării.

