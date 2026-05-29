MAE, primele măsuri după ce drona rusească s-a prăbușit peste un bloc în Galați! Amenință cu măsuri diplomatice

O tragedie a avut loc în noaptea de joi, 28 mai spre vineri, 29 mai. O dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc în Galați. Explozia a provocat un incendiu, iar două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. În urma situației, MAE ia primele măsuri importante, de natură diplomatică.

Planul roșu de intervenție a fost activat în noaptea de joi spre vineri în Galați. O dronă rusească a căzut peste un bloc de 10 etaje, iar în urma exploziei a izbucnit un incendiu. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar alte 70 de locatari au fost evacuați. Aceștia sunt în siguranță într-un loc pus la dispoziție de autorități. MAE vine cu primele măsuri după incident și susține că este vorba de iresponsabilitate din partea Federației Ruse. Din acest motiv, autoritățile amenință cu măsuri diplomatice. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Primele măsuri după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc în Galați

În urma tragediei care a avut loc în Galați, MAE vine cu măsuri importante. Autoritățile susțin că sunt necesare măsuri diplomatice, mai ales că MAE spune că este o iresponsabilitate din partea Federației Ruse și cere accelerarea transferului de capabilități anti-dronă în țara noastră.

România va lua măsurile diplomatice necesare de răspuns la această gravă încălcare a dreptului international și a spațiului său aerian. România a informat Aliații și Secretarul General al NATO asupra circumstanțelor și a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități anti-dronă în România, a transmis MAE.

De asemenea, Ministerul spune că Federația Rusă continuă să fie un stat agresor, care duce un război ilegal, mai ales din cauza implicațiilor grave pentru securitatea regională și siguranța cetățenilor.

Federația Rusă poartă direct responsabilitatea pentru aceste acțiuni grave și iresponsabile. România va acționa cu fermitate maximă pentru creșterea presiunii internaționale asupra Federației Ruse în vederea unei încetări imediate și cuprinzătoare a focului, mai spun autoritățile.

Două persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale. În plus, 70 de persoane au fost evacuate din bloc, la fața locului deplasându-se mai multe echipaje ale ISU, SMURD și Serviciul Județean de Ambulanță și Poliției. Și în acest moment forțele MAI, MAPN și echipele specializate ale SRI sunt la locul incidentului.

