Ce s-a întâmplat cu cele 2 persoane care se aflau în apartamentul lovit de dronă? Blocul a fost evacuat

De: Alina Drăgan 29/05/2026 | 07:34
Noapte agitată în Galați, după ce o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe și a provocat o explozie urmată de incendiu. Autoritățile au intervenit, iar oamenii din bloc au fost evacuați. Ce s-a întâmplat cu cele două persoane care se aflau în apartamentul lovit de dronă?

Planul Roșu de Intervenție a fost activat în noaptea de joi, 28 mai, spre vineri, 29 mai, în Galați. O dronă rusească a căzut peste un bloc, iar în urma prăbușirii a explodat. De asemenea, un incendiu a izbucnit rapid. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje ale ISU, SMURD și Serviciul Județean de Ambulanță și Poliție.

„În urmă cu puțin timp, în municipiul Galați, o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10. La fața locului intervin forțe și mijloace ale ISU Galați pentru limitarea efectelor incidentului și securizarea zonei, sprijinite de alte efective ale MAI și echipe specializate ale SRI. Două persoane care se aflau în apartamentul incendiat s-au autoevacuat”, a transmis ISU Galați.

 

Locatarii blocului peste care a căzut drona au fost treziți de zgomotul puternic produs în momentul impactului, iar în scurt timp flăcările au cuprins întreaga zonă. Alarma a fost dată imediat și s-a intervenit de urgență.

Cele două persoane care se aflau în apartamentul lovit de dronă au fost transportate la spital cu răni ușoare. De asemenea, alte persoane au suferit atacuri de panică în urma celor întâmplate și au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis că din cercetările efectuate de specialiștii SRI de la fața locului, toată încărcătura explozivă a dronei a explodat. Nu se impune evacuarea celorlalte scări ale imobilului. Totalul persoanelor evacuate/autoevacuate a fost de aproximativ 70. Autoritățile au identificat o locație pentru cazarea temporară a locatarilor, însă la acest moment nu sunt persoane relocate.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că prăbușirea unei drone implicate în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina, la Galați, reprezintă „o escaladare gravă și iresponsabilă” din partea Federației Ruse. De asemenea, MAE precizează că România va lua măsurile diplomatice necesare ca răspuns la „această gravă încălcare a dreptului internațional și a spațiului său aerian”.

 

