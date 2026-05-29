Noapte albă în Galați, acolo unde o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe. A urmat o explozie puternică și un incendiu. Locatarii din bloc au fost evacuați și s-a intervenit de urgență. Ce au vizat, de fapt, rușii? Detalii despre drona care a căzut peste un bloc în Galați.

Planul Roșu de Intervenție a fost activat în noaptea de joi, 28 mai, spre vineri, 29 mai, în Galați. O dronă rusească a căzut peste un bloc, iar în urma prăbușirii a explodat. De asemenea, un incendiu a izbucnit rapid. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje ale ISU, SMURD și Serviciul Județean de Ambulanță și Poliția.

„În urmă cu puțin timp, în municipiul Galați, o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10. La fața locului intervin forțe și mijloace ale ISU Galați pentru limitarea efectelor incidentului și securizarea zonei, sprijinite de alte efective ale MAI și echipe specializate ale SRI. Două persoane care se aflau în apartamentul incendiat s-au autoevacuat”, a transmis ISU Galați.

Ce au vizat, de fapt, rușii?

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în timpul atacului desfășurat asupra unor obiective din Ucraina, o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc. Aceasta a fost monitorizată de sistemele radar până în momentul în care s-a prăbușit în Galați.

De asemenea, MApN a anunțat că atacurile rusești au vizat obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România. Drona care a pătruns pe teritoriul național a fost urmărită de sistemele radar până în zona municipiului Galați.

De asemenea, în timpul alertei, două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat la ora 01.19 din Baza 86 Aeriană de la Fetești. Acestea au fost sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române. Potrivit MApN, piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei.

MApN nu a precizat de ce nu a fost luată decizia de doborâre a aparatului fără pilot care a intrat în spațiul aerian al țării noastre. În urma celor întâmplate, 70 de oameni au fost evacuați sau s-au autoevacuat din bloc, în timp ce două persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului.

