O dronă s-a prăbușit peste un bloc în Galați! Explozia a fost urmată de un incendiu

O tragedie a avut loc în noaptea de joi, 28 mai, spre vineri, 29 mai. O dronă s-a prăbușit peste un bloc în Galați. În urma exploziei a izbucnit un incendiu. Două persoane aflate în casă au fost rănite, iar restul locatarilor au fost evacuați.

Planul roșu de Intervenție a fost activat în noaptea de joi spre vineri în Galați. O dronă rusească a căzut peste un bloc, iar în urma prăbușirii a explodat. De asemenea, un incendiu a izbucnit rapid. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje ale ISU, SMURD și Serviciul Județean de Ambulanță și Poliției. Din primele informații, două persoane aflate la etajul 10 al blocului au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ceilalți locatari au reușit fie să se salveze singuri, fie au fost evacuați.

Dronă căzută peste un bloc din Galați

Un caz teribil a avut loc în Galați. O dronă rusească a căzut peste un bloc de 10 etaje. ISU Galați a transmis că impactul a fost urmat de o explozie, iar apoi de un incendiu. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje și au stins focul. De asemenea, conform directorului SAJ Galați, două persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind vorba despre o femeie cu arsuri de gradul I și un băiat de 14 ani, care ar fi suferit un atac de panică. În plus, 70 de persoane au fost evacuate.

View this post on Instagram A post shared by CANCAN.ro (@cancan.ro)

În urmă cu puțin timp, în municipiul Galați, o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10. La fața locului intervin forțe și mijloace ale ISU Galați pentru limitarea efectelor incidentului și securizarea zonei, sprijinite de alte efective ale MAI și echipe specializate ale SRI. Două persoane care se aflau în apartamentul incendiat s-au autoevacuat, a transmis ISU Galați.

După intervenția echipajelor de salvare, planul roșu de intervenție a fost dezactivat, conform Departamentului pentru Situații de Urgență. Persoanele evacuate au fost cazate într-o locație pusă la dispoziție de autorități, însă în acest moment nu sunt locatari relocați. Forțele MAI, MAPN și echipele specializate ale SRI sunt în continuare la fața locului pentru verificări.

VEZI ȘI: E alertă în România, după ce o dronă a căzut în Suceava! Se afla la 25 kilometri de granița cu Ucraina

Explozii în lanț pe malul Dunării! 9 drone au fost descoperite, s-a emis Ro-Alert