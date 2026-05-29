Acasă » Știri » Emisiunea cu care Antena 1 vrea să dea lovitura, înainte de Insula Iubirii 2026! Prezentator va fi tot Radu Vâlcan

Emisiunea cu care Antena 1 vrea să dea lovitura, înainte de Insula Iubirii 2026! Prezentator va fi tot Radu Vâlcan

De: Andreea Stăncescu 29/05/2026 | 19:07
Emisiunea cu care Antena 1 vrea să dea lovitura, înainte de Insula Iubirii 2026! Prezentator va fi tot Radu Vâlcan
Emisiunea noua de pe Antena 1 - Sursa foto: Antena 1
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Antena 1 pregătește un nou proiect TV care urmează să fie lansat înainte de noul sezon al emisiunii Insula Iubirii. Formatul va fi prezentat de Radu Vâlcan și îi va aduce din nou în fața publicului pe foști concurenți și ispite din sezoanele trecute.

Producătorii au recreat atmosfera specifică show-ului filmat în Thailanda, însă de această dată decorul a fost amenajat într-un studio din Pipera. Nisipul, palmierii și celebrul loc al confruntărilor dintre concurenți au fost refăcute pentru ca telespectatorii să simtă aceeași atmosferă exotică pe care o cunosc deja din emisiune.

Noua emisiune va face ravagii

Emisiunea pregătită de Antena 1

Noul proiect ar urma să fie difuzat atât la televizor, cât și pe platforma Antena Play, cu puțin timp înainte de startul sezonului cu numărul 10. Conceptul emisiunii este unul bazat pe revederi și discuții despre viața de după participarea în reality show. Foștii concurenți vor povesti ce s-a schimbat în relațiile lor și cum au evoluat după experiența din Thailanda.

Printre cei care ar urma să apară se numără Iustina Loghin și Cornel Luchian, care se vor reîntâlni cu ispitele ce le-au creat probleme în timpul emisiunii, Teo Cosmin și Maria Tebieș. De asemenea, în noul format vor apărea și Maria Covasă și Dani. Dacă Maria va participa singură, fostul ei partener va veni alături de actuala logodnică.

Se pare că echipa de producție încearcă să păstreze cât mai multe detalii secrete până la lansare. Participanții ar fi semnat acorduri stricte de confidențialitate pentru a evita scurgerile de informații despre noul show. Cu toate acestea, tot mai multe detalii despre proiect au început deja să apară înainte de premiera oficială.

CITEȘTE ȘI: Teo de la Insula Iubirii iubește din nou. Cine este femeia superbă care l-a cucerit

Celebrul fotbalist turc s-a căsătorit la Roma, iar rochia miresei a împărțit internetul în două

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie, după ce a slăbit 30 de kilograme. Transformare uluitoare!
Știri
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie, după ce a slăbit 30 de kilograme. Transformare uluitoare!
Florentina, o tânără de 24 de ani din Bacău, a fost înjunghiată mortal de iubitul ei. Crima a avut loc în fața băiețelului lor de 5 ani
Știri
Florentina, o tânără de 24 de ani din Bacău, a fost înjunghiată mortal de iubitul ei. Crima a…
DOCUMENTE. Contractul de lobby al Administrației Nicușor Dan duce la consilierul lui Trump
Mediafax
DOCUMENTE. Contractul de lobby al Administrației Nicușor Dan duce la consilierul lui Trump
A fost publicat în SUA contractul de lobby al Administrației lui Nicușor Dan cu firma de avocatură. Un consilier din echipa lui Trump a încasat deja sute de mii de dolari. A apărut și la un post de televiziune din România, lăudându-l pe Nicușor Dan
Gandul.ro
A fost publicat în SUA contractul de lobby al Administrației lui Nicușor Dan...
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost...
Alimentele care pot reduce riscul de hipertensiune cu aproape 30%
Adevarul
Alimentele care pot reduce riscul de hipertensiune cu aproape 30%
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
Digi24
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă...
Anunțul momentului de la Putin. „Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit”
Mediafax
Anunțul momentului de la Putin. „Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit”
Parteneri
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De ce a plecat din România în Germania
Click.ro
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De...
Cine sunt victimele incidentului cu dronă de la Galați. Primele informații de la medici despre starea lor după explozie
Digi 24
Cine sunt victimele incidentului cu dronă de la Galați. Primele informații de la medici despre...
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Promotor.ro
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu...
Atac devastator ținut ascuns: Navă militară a SUA, scufundată de drone
go4it.ro
Atac devastator ținut ascuns: Navă militară a SUA, scufundată de drone
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Descopera.ro
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
A fost publicat în SUA contractul de lobby al Administrației lui Nicușor Dan cu firma de avocatură. Un consilier din echipa lui Trump a încasat deja sute de mii de dolari. A apărut și la un post de televiziune din România, lăudându-l pe Nicușor Dan
Gandul.ro
A fost publicat în SUA contractul de lobby al Administrației lui Nicușor Dan cu firma...
ULTIMA ORĂ
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie, după ce a slăbit 30 de kilograme. Transformare uluitoare!
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie, după ce a slăbit 30 de kilograme. Transformare uluitoare!
Florentina, o tânără de 24 de ani din Bacău, a fost înjunghiată mortal de iubitul ei. Crima a avut ...
Florentina, o tânără de 24 de ani din Bacău, a fost înjunghiată mortal de iubitul ei. Crima a avut loc în fața băiețelului lor de 5 ani
Drama prin care trece Angela, femeia rănită în explozia din Galați, după ce o dronă rusească s-a ...
Drama prin care trece Angela, femeia rănită în explozia din Galați, după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc
Am băut vin, printr-o fereastră, în Florența! Cum a fost întreaga experiență și cât m-a costat
Am băut vin, printr-o fereastră, în Florența! Cum a fost întreaga experiență și cât m-a costat
7 greșeli vestimentare pe care le fac bărbații. Par ”ieftini” chiar și în haine scumpe. Adina ...
7 greșeli vestimentare pe care le fac bărbații. Par ”ieftini” chiar și în haine scumpe. Adina Buzatu: „Prima dintre ele este obsesia pentru logo-uri”
Cele 4 zodii care își schimbă destinul de la 1 iunie 2026. Primesc o veste bună și au parte de noi ...
Cele 4 zodii care își schimbă destinul de la 1 iunie 2026. Primesc o veste bună și au parte de noi începuturi
Vezi toate știrile