Emisiunea cu care Antena 1 vrea să dea lovitura, înainte de Insula Iubirii 2026! Prezentator va fi tot Radu Vâlcan

Antena 1 pregătește un nou proiect TV care urmează să fie lansat înainte de noul sezon al emisiunii Insula Iubirii. Formatul va fi prezentat de Radu Vâlcan și îi va aduce din nou în fața publicului pe foști concurenți și ispite din sezoanele trecute.

Producătorii au recreat atmosfera specifică show-ului filmat în Thailanda, însă de această dată decorul a fost amenajat într-un studio din Pipera. Nisipul, palmierii și celebrul loc al confruntărilor dintre concurenți au fost refăcute pentru ca telespectatorii să simtă aceeași atmosferă exotică pe care o cunosc deja din emisiune.

Emisiunea pregătită de Antena 1

Noul proiect ar urma să fie difuzat atât la televizor, cât și pe platforma Antena Play, cu puțin timp înainte de startul sezonului cu numărul 10. Conceptul emisiunii este unul bazat pe revederi și discuții despre viața de după participarea în reality show. Foștii concurenți vor povesti ce s-a schimbat în relațiile lor și cum au evoluat după experiența din Thailanda.

Printre cei care ar urma să apară se numără Iustina Loghin și Cornel Luchian, care se vor reîntâlni cu ispitele ce le-au creat probleme în timpul emisiunii, Teo Cosmin și Maria Tebieș. De asemenea, în noul format vor apărea și Maria Covasă și Dani. Dacă Maria va participa singură, fostul ei partener va veni alături de actuala logodnică.

Se pare că echipa de producție încearcă să păstreze cât mai multe detalii secrete până la lansare. Participanții ar fi semnat acorduri stricte de confidențialitate pentru a evita scurgerile de informații despre noul show. Cu toate acestea, tot mai multe detalii despre proiect au început deja să apară înainte de premiera oficială.

