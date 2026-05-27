Acasă » Știri » Celebrul fotbalist turc s-a căsătorit la Roma, iar rochia miresei a împărțit internetul în două

Celebrul fotbalist turc s-a căsătorit la Roma, iar rochia miresei a împărțit internetul în două

De: Paul Hangerli 27/05/2026 | 08:10
Celebrul fotbalist turc s-a căsătorit la Roma, iar rochia miresei a împărțit internetul în două
Nunta de vis a celebrului fotbalist turc, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Fotbalistul Cengiz Ünder și soția sa, Bilge Yenigül, au devenit unul dintre cele mai comentate cupluri din presa mondenă turcă după imaginile spectaculoase publicate de la nunta lor din Roma. Rochia neconvențională a miresei, pantofii albaștri cu toc și apariția elegantă a celor doi au împărțit internetul în două și au stârnit un val uriaș de reacții pe rețelele sociale.

Bilge Yenigül este o influenceriță, creatoare de conținut și actriță din Turcia, cunoscută mai ales în mediul online și în presa mondenă turcă.Aceasta este foarte activă pe Instagram și alte platforme sociale, unde publică frecvent imagini și videoclipuri legate de modă, beauty, lifestyle și călătorii. În Turcia, Bilge Yenigül este descrisă adesea drept „fenomen”, termen folosit pentru influencerii foarte populari în mediul online.

Povestea de dragoste cu Cengiz Ünder

Bilge Yenigül și Cengiz Ünder sunt împreună de aproximativ doi ani, potrivit publicațiilor din Turcia. Cei doi și-au făcut relația publică pe rețelele sociale, iar imaginile romantice postate împreună au atras rapid atenția fanilor.

Cererea în căsătorie a avut loc într-unul dintre cele mai cunoscute locuri istorice din Istanbul, Yerebatan Sarnıcı, cunoscută și drept Cisterna Bazilică, iar momentul a devenit viral în presa turcă.
În aprilie 2026, cei doi s-au logodit într-o ceremonie restrânsă organizată în familie, iar pe 24 mai 2026 s-au căsătorit civil la Roma.

Cengiz Ünder este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști turci ai ultimului deceniu și unul dintre numele importante ale generației actuale a naționalei Turciei. Fotbalistul joacă pe postul de extremă dreapta sau atacant lateral și este apreciat pentru viteza, driblingurile și șuturile sale spectaculoase cu piciorul stâng. Ascensiunea sa rapidă a venit după transferul la İstanbul Başakşehir, iar în 2017 a făcut pasul important către fotbalul european după transferul la AS Roma.

La Roma, Cengiz Ünder a impresionat rapid și a devenit unul dintre cei mai apreciați tineri fotbaliști turci. În tricoul echipei italiene a bifat 70 de meciuri și 13 goluri în Serie A. Ulterior, acesta a evoluat pentru Leicester City în Premier League și pentru Olympique de Marseille în Ligue 1. În sezonul 2021-2022, la Marseille, a marcat 10 goluri și a avut una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale.
Fotbalistul a revenit apoi în Turcia la Fenerbahçe, iar în 2025 a ajuns la Beşiktaş sub formă de împrumut. Pentru naționala Turciei joacă din 2016 și are peste 50 de selecții și 16 goluri marcate. A participat și la UEFA Euro 2020 și este considerat unul dintre cei mai talentați jucători ofensivi turci din ultimii ani.

Nunta din Roma a devenit virală

Primele imagini de la nunta celor doi au devenit imediat virale pe rețelele sociale. Cei doi au publicat o postare comună prin care și-au anunțat oficial căsătoria. „24.05.2026 Civil Wedding 🤍”, au scris aceștia în descrierea imaginilor.

Familia și prietenii apropiați au fost alături de ei în ziua specială, iar pe internet au apărut numeroase imagini atât din timpul ceremoniei civile, cât și de la petrecerea de după. Ulterior, cuplul a publicat și fotografii din luna de miere, dar și imagini noi din timpul nunții organizate la Roma.

Rochia miresei a împărțit internetul în două

Cel mai comentat detaliu al nunții a fost rochia de mireasă purtată de Bilge Yenigül. Influencerița a ales un model diferit de stilul clasic cu care publicul este obișnuit, iar pantofii albaștri cu toc au completat apariția într-un mod neașteptat. Ținuta, descrisă de mulți drept simplă, modernă și nonconformistă, a generat numeroase reacții și comentarii pe rețelele sociale.

Bilge Yenigül a împărtășit cu urmăritorii inclusiv pregătirile pentru marele eveniment, publicând imagini și videoclipuri din timpul ședințelor de machiaj și coafură. Internauții au remarcat rapid asemănarea dintre influenceriță și Gamze Özçelik, una dintre cele mai cunoscute actrițe din Turcia. Machiajul și look-ul miresei au fost intens apreciate de fani, mulți spunând că aceasta seamănă foarte mult cu celebra actriță turcă.

CITEȘTE ȘI: De la transfer de milioane la procese și divorț! Povestea dramatică a fotbalistului scoțian surprins acum în vacanțe de lux

 Ținuta bizară purtată de Francesca de la Insula iubirii la propria nuntă. Invitații nu se așteptau la așa ceva

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test IQ exclusiv pentru genii | Găsiți cifra 2 în această iluzie optică inversată
Știri
Test IQ exclusiv pentru genii | Găsiți cifra 2 în această iluzie optică inversată
Când va fi înmormântată Storiana, tânăra din Timișoara care a murit subit: „Cu durere în suflet ne despărțim”
Știri
Când va fi înmormântată Storiana, tânăra din Timișoara care a murit subit: „Cu durere în suflet ne despărțim”
Download our new free desktop app
O clădire istorică din Transilvania a fost readusă la viață după 300 de ani. Cum arată conacul Gyárfás, „ultimul refugiu” al poetului maghiar Petőfi
Gandul.ro
O clădire istorică din Transilvania a fost readusă la viață după 300 de...
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită...
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum a dispărut ideea de comunitate
Adevarul
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum...
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău
Digi24
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu...
Download our new free desktop app
Parteneri
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit...
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
Click.ro
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al...
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans
Digi 24
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa...
Chinezi au adus, în sfârșit, noul rival pentru Renault Clio și Dacia Sandero
Promotor.ro
Chinezi au adus, în sfârșit, noul rival pentru Renault Clio și Dacia Sandero
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
go4it.ro
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
O clădire istorică din Transilvania a fost readusă la viață după 300 de ani. Cum arată conacul Gyárfás, „ultimul refugiu” al poetului maghiar Petőfi
Gandul.ro
O clădire istorică din Transilvania a fost readusă la viață după 300 de ani. Cum...
ULTIMA ORĂ
Test IQ exclusiv pentru genii | Găsiți cifra 2 în această iluzie optică inversată
Test IQ exclusiv pentru genii | Găsiți cifra 2 în această iluzie optică inversată
Când va fi înmormântată Storiana, tânăra din Timișoara care a murit subit: „Cu durere în suflet ...
Când va fi înmormântată Storiana, tânăra din Timișoara care a murit subit: „Cu durere în suflet ne despărțim”
Scandal înainte de Cupa Mondială! Iranul, obligat să își mute cantonamentul din SUA în Mexic
Scandal înainte de Cupa Mondială! Iranul, obligat să își mute cantonamentul din SUA în Mexic
Toți pensionarii români ar putea rămâne fără pensii în 2027. Scenariul sumbru prezentat de BNR
Toți pensionarii români ar putea rămâne fără pensii în 2027. Scenariul sumbru prezentat de BNR
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor ...
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Cum arată acum Inoke Ibacka, fiica din prima căsnicie a lui Cabral, cu Luana. Cum se întreține tânăra ...
Cum arată acum Inoke Ibacka, fiica din prima căsnicie a lui Cabral, cu Luana. Cum se întreține tânăra de 23 de ani, după ce a plecat de acasă și a „rupt-o” cu tatăl ei
Vezi toate știrile