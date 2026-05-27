Celebrul fotbalist turc s-a căsătorit la Roma, iar rochia miresei a împărțit internetul în două

Fotbalistul Cengiz Ünder și soția sa, Bilge Yenigül, au devenit unul dintre cele mai comentate cupluri din presa mondenă turcă după imaginile spectaculoase publicate de la nunta lor din Roma. Rochia neconvențională a miresei, pantofii albaștri cu toc și apariția elegantă a celor doi au împărțit internetul în două și au stârnit un val uriaș de reacții pe rețelele sociale.

Bilge Yenigül este o influenceriță, creatoare de conținut și actriță din Turcia, cunoscută mai ales în mediul online și în presa mondenă turcă.Aceasta este foarte activă pe Instagram și alte platforme sociale, unde publică frecvent imagini și videoclipuri legate de modă, beauty, lifestyle și călătorii. În Turcia, Bilge Yenigül este descrisă adesea drept „fenomen”, termen folosit pentru influencerii foarte populari în mediul online.

Povestea de dragoste cu Cengiz Ünder

Bilge Yenigül și Cengiz Ünder sunt împreună de aproximativ doi ani, potrivit publicațiilor din Turcia. Cei doi și-au făcut relația publică pe rețelele sociale, iar imaginile romantice postate împreună au atras rapid atenția fanilor.

Cererea în căsătorie a avut loc într-unul dintre cele mai cunoscute locuri istorice din Istanbul, Yerebatan Sarnıcı, cunoscută și drept Cisterna Bazilică, iar momentul a devenit viral în presa turcă.

În aprilie 2026, cei doi s-au logodit într-o ceremonie restrânsă organizată în familie, iar pe 24 mai 2026 s-au căsătorit civil la Roma.

Cengiz Ünder este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști turci ai ultimului deceniu și unul dintre numele importante ale generației actuale a naționalei Turciei. Fotbalistul joacă pe postul de extremă dreapta sau atacant lateral și este apreciat pentru viteza, driblingurile și șuturile sale spectaculoase cu piciorul stâng. Ascensiunea sa rapidă a venit după transferul la İstanbul Başakşehir, iar în 2017 a făcut pasul important către fotbalul european după transferul la AS Roma.

La Roma, Cengiz Ünder a impresionat rapid și a devenit unul dintre cei mai apreciați tineri fotbaliști turci. În tricoul echipei italiene a bifat 70 de meciuri și 13 goluri în Serie A. Ulterior, acesta a evoluat pentru Leicester City în Premier League și pentru Olympique de Marseille în Ligue 1. În sezonul 2021-2022, la Marseille, a marcat 10 goluri și a avut una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale.

Fotbalistul a revenit apoi în Turcia la Fenerbahçe, iar în 2025 a ajuns la Beşiktaş sub formă de împrumut. Pentru naționala Turciei joacă din 2016 și are peste 50 de selecții și 16 goluri marcate. A participat și la UEFA Euro 2020 și este considerat unul dintre cei mai talentați jucători ofensivi turci din ultimii ani.

Nunta din Roma a devenit virală

Primele imagini de la nunta celor doi au devenit imediat virale pe rețelele sociale. Cei doi au publicat o postare comună prin care și-au anunțat oficial căsătoria. „24.05.2026 Civil Wedding 🤍”, au scris aceștia în descrierea imaginilor.

Familia și prietenii apropiați au fost alături de ei în ziua specială, iar pe internet au apărut numeroase imagini atât din timpul ceremoniei civile, cât și de la petrecerea de după. Ulterior, cuplul a publicat și fotografii din luna de miere, dar și imagini noi din timpul nunții organizate la Roma.

Rochia miresei a împărțit internetul în două

Cel mai comentat detaliu al nunții a fost rochia de mireasă purtată de Bilge Yenigül. Influencerița a ales un model diferit de stilul clasic cu care publicul este obișnuit, iar pantofii albaștri cu toc au completat apariția într-un mod neașteptat. Ținuta, descrisă de mulți drept simplă, modernă și nonconformistă, a generat numeroase reacții și comentarii pe rețelele sociale.

Bilge Yenigül a împărtășit cu urmăritorii inclusiv pregătirile pentru marele eveniment, publicând imagini și videoclipuri din timpul ședințelor de machiaj și coafură. Internauții au remarcat rapid asemănarea dintre influenceriță și Gamze Özçelik, una dintre cele mai cunoscute actrițe din Turcia. Machiajul și look-ul miresei au fost intens apreciate de fani, mulți spunând că aceasta seamănă foarte mult cu celebra actriță turcă.

